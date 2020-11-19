«Позволит выровнять ситуацию»: правительство выделит регионам ещё 80 млрд рублей для компенсации потерь от пандемии

Кабмин направит ещё 80 млрд рублей на поддержку регионов в условиях пандемии коронавируса. По словам премьер-министра Михаила Мишустина, ранее на эти цели власти уже выделили более 200 млрд. В то же время пока ещё не все предприятия малого и среднего бизнеса смогли восстановиться, а у многих субъектов по-прежнему возникают трудности с исполнением бюджета, подчеркнул премьер. По его словам, в правительстве рассчитывают, что средства позволят выполнить социальные обязательства перед людьми в приоритетном порядке.

Правительство России направит ещё 80 млрд рублей регионам для компенсации потерь от пандемии коронавируса. Об этом в четверг, 19 ноября, заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин на заседании кабмина.

По его словам, ранее на эти цели власти уже выделили более 200 млрд рублей. В то же время у многих субъектов по-прежнему возникают трудности с исполнением бюджета, отметил премьер.

Как уточнил Мишустин, ряд предприятий малого и среднего бизнеса всё ещё не до конца восстановились от последствий COVID-19. В свою очередь, объёмы налоговых и неналоговых поступлений в региональные бюджеты сократились. На этом фоне власти приняли решение о дополнительной финансовой поддержке.

«Средства получат 39 субъектов Федерации. Рассчитываем, что это позволит регионам выровнять ситуацию, выполнить все социальные обязательства перед людьми в приоритетном порядке, а также направить их на решение задач по борьбе с распространением коронавирусной инфекции», — добавил председатель кабмина.

По последним оценкам правительства, с января по сентябрь 2020 года доходы региональных бюджетов в России сократились примерно на 7%, или чуть более чем на 500 млрд рублей. Об этом ранее заявлял первый вице-премьер России Андрей Белоусов. Между тем, согласно прогнозу Счётной палаты, по итогам всего года субъекты страны в целом недополучат порядка 2 трлн рублей.

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«На долю регионов ложатся основные расходы по коронавирусу. Прежде всего на здравоохранение и изменения в системе образования. Одновременно в субъектах сильно страдает доходная база — значительно снизились сборы подоходного налога, а также поступления от налогов на прибыль предприятий. Поэтому правительство производит компенсацию таким регионам», — объяснил в беседе с RT заведующий лабораторией Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александр Абрамов.

По его словам, значительная часть средств пойдёт на содержание больниц и поликлиник, оплату деятельности врачей, а также на поддержку малого бизнеса и населения. В то же время основные социальные выплаты может взять на себя федеральный бюджет, пояснил Абрамов.

«Регионы очень сильно нуждаются в финансовой помощи, при этом их возможности заимствований ограниченны. Поэтому выделение дополнительных 80 млрд, конечно, поможет некоторым субъектам улучшить своё состояние», — добавил экономист.

18 ноября президент России Владимир Путин поручил главе Минфина Антону Силуанову взять под контроль исполнение бюджетов во всех регионах страны. Более того, глава государства распорядился создать все условия для того, чтобы субъектам не приходилось брать невыгодные займы в частных кредитных организациях.

«Сейчас нужно сделать всё, чтобы регионам не пришлось для покрытия дефицитов, для погашения бюджетных и казначейских кредитов снова и снова искать так называемые дорогие ресурсы на рынке, у коммерческих банков и тем самым отвлекать средства от задач социального и экономического развития», — отметил Путин.

РИА Новости

© Владимир Трефилов

В качестве дополнительной помощи федеральные власти могут предоставить регионам специальные бюджетные кредиты на более выгодных условиях. Об этом в интервью RT рассказал руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников.

«Уже принят в первом чтении законопроект о согласовании правительством продления срока погашения бюджетных кредитов. Так, период погашения увеличится с 180 до 240 дней. Изменение позволит региональным финансовым властям более спокойно планировать привлечение средств из федеральных источников, а это уже глоток воздуха», — пояснил эксперт.

По его словам, ускорить балансировку бюджетов и восстановление экономики после пандемии регионам позволит более тесное сотрудничество с частным сектором. Способствовать этому должен запуск соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК), уверен экономист.

«Механизм должен заработать в масштабах всего государства и, следовательно, начнёт функционировать на региональном уровне. Частный бизнес будет развивать проекты или при финансовом участии местных властей, или получит компенсацию в виде налоговых льгот. Вопрос в том, чтобы найти предприятия для реализации проектов. Вероятно, у правительства уже на подходе ряд решений по стимулированию частного сектора», — добавил Масленников.