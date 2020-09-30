«Документ сохранит социальную направленность»: правительство внесло в Госдуму проект федерального бюджета на три года

В среду, 30 сентября, правительство России внесло на рассмотрение в Госдуму проект бюджета на 2021—2023 годы. Как ожидается, в течение следующих трёх лет расходы государственной казны будут превышать доходы. Эксперты связывают это с падением нефтяных цен и тратами государства на борьбу с последствиями коронавируса. Пополнять бюджет власти планируют за счёт увеличения госдолга и новых налоговых законов. В частности, речь идёт об увеличении налога на добычу полезных ископаемых, о пересмотре льгот в нефтегазовом секторе и о повышении до 15% ставки налога на доходы физлиц для граждан, зарабатывающих более 5 млн рублей в год. Согласно проекту, 7,66 трлн рублей за три года кабмин планирует направить на выполнение национальных проектов. При этом отмечается, что основная часть государственных средств пойдёт на финансирование социального сектора.

Правительство России направило на рассмотрение в Государственную думу проект закона «О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов». Соответствующее распоряжение в среду, 30 сентября, подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин.

«Документ сохранит социальную направленность и ориентир на поступательный рост экономики», — говорится в сообщении на сайте кабмина.

Согласно проекту, доходы российского бюджета будут устойчиво расти. В 2021 году они составят 18,77 трлн рублей, в 2022-м — 20,64 трлн, а в 2023-м — 22,26 трлн рублей.

Бюджетные расходы также будут увеличиваться на протяжении всего трёхлетнего периода. Как ожидается, в 2021 году траты государственной казны составят 21,52 трлн, в 2022-м — 21,88 трлн, а в 2023-м достигнут 23,67 трлн рублей.

Таким образом, в течение следующих трёх лет расходы казны будут превышать доходы. Как следует из документа, в 2021 году дефицит бюджета составит 2,75 трлн, в 2022-м — 1,25 трлн, а в 2023-м — 1,41 трлн рублей.

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«Дефицит бюджета связан с падением нефтяных цен. При этом объёмы добычи сырья в следующем году будут ниже, чем ожидалось ранее, что также приведёт к выпадению части доходов. Кроме того, в условиях пандемии государство активно нарастило расходы для поддержания экономики, что абсолютно оправданно. Однако ситуация с дефицитом бюджета не является критичной», — рассказал RT начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Брокер» Василий Карпунин.

Основным источником финансирования бюджетного дефицита станут государственные заимствования. Уже в 2021 году в чистом виде они могут составить около 2,7 трлн рублей, в 2022-м — 2,0 трлн, а в 2023-м — 2,4 трлн, пишет ТАСС.

В результате в следующем году госдолг России может вырасти до 20% ВВП, однако его уровень остаётся неопасным для экономики. Об этом ранее заявлял глава Минфина Антон Силуанов.

Помимо этого, в начале сентября правительство анонсировало проект налоговых законов, который также позволит обеспечить необходимые доходы бюджета. В частности, власти планируют с 1 января 2021 года увеличить налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) в 3,5 раза для металлургов и производителей удобрений, пересмотреть льготы в нефтегазовом секторе, а также индексировать ставки акцизов на табачную продукцию.

Дополнительные доходы бюджету должно принести и обновление соглашений об избежании двойного налогообложения с рядом стран, а также повышение ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с 13 до 15% для граждан, зарабатывающих более 5 млн рублей в год.

РИА Новости

© Максим Блинов

Как отметили в кабмине, при формировании проекта бюджета правительство исходило из двух ключевых приоритетов. Речь идёт о безусловном исполнении социальных обязательств государства перед гражданами и реализации национальных целей развития.

Напомним, в июле Владимир Путин подписал указ «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года». В рамках документа президент поручил в течение десяти лет повысить ожидаемую продолжительность жизни в России до 78 лет, снизить уровень бедности в два раза, достигнуть темпов роста ВВП выше среднемирового и обеспечить устойчивое увеличение доходов населения. В одобренном проекте бюджета на выполнение национальных проектов в 2021 году предусмотрено 2,25 трлн рублей, в 2022-м — 2,62 трлн, а в 2023-м — 2,79 трлн.

«Нацпроекты изначально рассматривались как основной драйвер экономического роста. Именно поэтому бюджет следующего года подразумевает заметное увеличение расходов, связанных именно с ними. Судя по всему, в текущих условиях правительство намерено ускорить реализацию нацпроектов», — отметил в беседе с RT заведующий лабораторией Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александр Абрамов.

«Основа экономического роста»

Как следует из сообщения правительства, проект бюджета свёрстан на основе прогноза социально-экономического развития. Он предусматривает медленное восстановление мировой экономики из-за сохранения ограничений, связанных с распространением COVID-19. Согласно прогнозу, в 2021 году ВВП России вырастет на 3,3%, в 2022-м — на 3,4%, а в 2023 — на 3%. При этом предполагается, что в течение всего трёхлетнего периода инфляция не будет превышать 4%.

Прогнозный объём российского ВВП составит 115,53 трлн рублей в 2021 году, 124,22 трлн — в 2022-м и 132,82 трлн — в 2023-м.

«Социальная направленность бюджета подразумевает планомерную работу правительства по повышению доходов граждан, поскольку это является основой экономического роста. При условии роста доходов россиян стоит ожидать более быстрого восстановления внутреннего потребления и всей экономики страны», — отметил в разговоре с RT руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.

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25 сентября правительство России одобрило общенациональный план восстановления экономики. Документ содержит около 500 мероприятий, а стоимость его выполнения за два года составит порядка 5 трлн рублей. Процесс восстановления экономики будет проходить в два этапа. Первая стадия продлится с IV квартала 2020 года до конца 2021-го.

«Необходимо решить три главные задачи: перейти к устойчивому росту реальных доходов населения и экономики в целом, восстановить наиболее пострадавшие сектора, включая малый и средний бизнес, и нормализовать уровень безработицы — выйти на уровень ниже 5% от численности работников», — заявил ранее первый вице-премьер страны Андрей Белоусов.

Второй этап охватывает период 2022—2024 годов. В этот период времени ключевой задачей властей станет выполнение пяти национальных целей развития и достижение соответствующих 25 целевых показателей.

«Основные характеристики этого этапа — рост ВВП выше 3% в год, реальных располагаемых доходов населения — около 2,5%, инвестиций в основной капитал — более 5% ежегодно, ненефтегазового экспорта — на 3—4%», — пояснил Белоусов.