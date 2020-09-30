«Документ сохранит социальную направленность»: правительство внесло в Госдуму проект федерального бюджета на три года
- РИА Новости
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Правительство России направило на рассмотрение в Государственную думу проект закона «О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов». Соответствующее распоряжение в среду, 30 сентября, подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин.
«Документ сохранит социальную направленность и ориентир на поступательный рост экономики», — говорится в сообщении на сайте кабмина.
Согласно проекту, доходы российского бюджета будут устойчиво расти. В 2021 году они составят 18,77 трлн рублей, в 2022-м — 20,64 трлн, а в 2023-м — 22,26 трлн рублей.
Бюджетные расходы также будут увеличиваться на протяжении всего трёхлетнего периода. Как ожидается, в 2021 году траты государственной казны составят 21,52 трлн, в 2022-м — 21,88 трлн, а в 2023-м достигнут 23,67 трлн рублей.
Таким образом, в течение следующих трёх лет расходы казны будут превышать доходы. Как следует из документа, в 2021 году дефицит бюджета составит 2,75 трлн, в 2022-м — 1,25 трлн, а в 2023-м — 1,41 трлн рублей.
«Дефицит бюджета связан с падением нефтяных цен. При этом объёмы добычи сырья в следующем году будут ниже, чем ожидалось ранее, что также приведёт к выпадению части доходов. Кроме того, в условиях пандемии государство активно нарастило расходы для поддержания экономики, что абсолютно оправданно. Однако ситуация с дефицитом бюджета не является критичной», — рассказал RT начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Брокер» Василий Карпунин.
Основным источником финансирования бюджетного дефицита станут государственные заимствования. Уже в 2021 году в чистом виде они могут составить около 2,7 трлн рублей, в 2022-м — 2,0 трлн, а в 2023-м — 2,4 трлн, пишет ТАСС.
В результате в следующем году госдолг России может вырасти до 20% ВВП, однако его уровень остаётся неопасным для экономики. Об этом ранее заявлял глава Минфина Антон Силуанов.
Помимо этого, в начале сентября правительство анонсировало проект налоговых законов, который также позволит обеспечить необходимые доходы бюджета. В частности, власти планируют с 1 января 2021 года увеличить налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) в 3,5 раза для металлургов и производителей удобрений, пересмотреть льготы в нефтегазовом секторе, а также индексировать ставки акцизов на табачную продукцию.
Дополнительные доходы бюджету должно принести и обновление соглашений об избежании двойного налогообложения с рядом стран, а также повышение ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с 13 до 15% для граждан, зарабатывающих более 5 млн рублей в год.
- РИА Новости
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Как отметили в кабмине, при формировании проекта бюджета правительство исходило из двух ключевых приоритетов. Речь идёт о безусловном исполнении социальных обязательств государства перед гражданами и реализации национальных целей развития.
Напомним, в июле Владимир Путин подписал указ «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года». В рамках документа президент поручил в течение десяти лет повысить ожидаемую продолжительность жизни в России до 78 лет, снизить уровень бедности в два раза, достигнуть темпов роста ВВП выше среднемирового и обеспечить устойчивое увеличение доходов населения. В одобренном проекте бюджета на выполнение национальных проектов в 2021 году предусмотрено 2,25 трлн рублей, в 2022-м — 2,62 трлн, а в 2023-м — 2,79 трлн.
«Нацпроекты изначально рассматривались как основной драйвер экономического роста. Именно поэтому бюджет следующего года подразумевает заметное увеличение расходов, связанных именно с ними. Судя по всему, в текущих условиях правительство намерено ускорить реализацию нацпроектов», — отметил в беседе с RT заведующий лабораторией Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александр Абрамов.
«Основа экономического роста»
Как следует из сообщения правительства, проект бюджета свёрстан на основе прогноза социально-экономического развития. Он предусматривает медленное восстановление мировой экономики из-за сохранения ограничений, связанных с распространением COVID-19. Согласно прогнозу, в 2021 году ВВП России вырастет на 3,3%, в 2022-м — на 3,4%, а в 2023 — на 3%. При этом предполагается, что в течение всего трёхлетнего периода инфляция не будет превышать 4%.
Прогнозный объём российского ВВП составит 115,53 трлн рублей в 2021 году, 124,22 трлн — в 2022-м и 132,82 трлн — в 2023-м.
«Социальная направленность бюджета подразумевает планомерную работу правительства по повышению доходов граждан, поскольку это является основой экономического роста. При условии роста доходов россиян стоит ожидать более быстрого восстановления внутреннего потребления и всей экономики страны», — отметил в разговоре с RT руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.
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25 сентября правительство России одобрило общенациональный план восстановления экономики. Документ содержит около 500 мероприятий, а стоимость его выполнения за два года составит порядка 5 трлн рублей. Процесс восстановления экономики будет проходить в два этапа. Первая стадия продлится с IV квартала 2020 года до конца 2021-го.
«Необходимо решить три главные задачи: перейти к устойчивому росту реальных доходов населения и экономики в целом, восстановить наиболее пострадавшие сектора, включая малый и средний бизнес, и нормализовать уровень безработицы — выйти на уровень ниже 5% от численности работников», — заявил ранее первый вице-премьер страны Андрей Белоусов.
Второй этап охватывает период 2022—2024 годов. В этот период времени ключевой задачей властей станет выполнение пяти национальных целей развития и достижение соответствующих 25 целевых показателей.
«Основные характеристики этого этапа — рост ВВП выше 3% в год, реальных располагаемых доходов населения — около 2,5%, инвестиций в основной капитал — более 5% ежегодно, ненефтегазового экспорта — на 3—4%», — пояснил Белоусов.