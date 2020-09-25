«Выход на траекторию устойчивого роста»: правительство одобрило план восстановления экономики

Правительство России одобрило общенациональный план восстановления экономики от последствий пандемии коронавируса. Проект рассчитан до 2024 года и содержит около 500 мероприятий. При этом стоимость выполнения поставленных задач составит порядка 5 трлн рублей. В рамках намеченных действий власти должны обеспечить выход страны на устойчивый экономический рост, а также добиться возвращения занятости и доходов россиян к докризисным показателям.

Правительство России одобрило общенациональный план восстановления экономики. Об этом в пятницу, 25 сентября, сообщили в пресс-службе кабмина.

«Главными целями проекта общенационального плана являются выход на траекторию устойчивого роста экономики, обеспечение восстановления занятости и доходов населения», — говорится в сообщении на сайте правительства.

Помимо этого, проект подразумевает долгосрочные структурные изменения в экономике. Преобразования планируется обеспечить за счёт использования новых технологий, возможностей рынка труда и образования, быстрого и качественного строительства жилья, а также экспортной ориентации и активного импортозамещения.

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На этом фоне ещё в начале лета президент страны Владимир Путин поручил правительству определиться с параметрами плана восстановления экономики и приступить к выполнению конкретных шагов. При этом глава государства призвал прежде всего сосредоточиться на благополучии граждан и российских семей.

«Стратегическая задача такого общенационального плана действий — не только стабилизировать ситуацию, без чего, конечно, невозможно двигаться вперёд, но, самое главное, поддержать граждан, предприятия, бизнес на этапе выхода (из режима карантинных ограничений. — RT)», — заявил Владимир Путин.

Как ранее отмечал премьер-министр страны Михаил Мишустин, одобренный план содержит около 500 мероприятий, а стоимость его выполнения за два года составит порядка 5 трлн рублей. По словам первого вице-премьера Андрея Белоусова, процесс восстановления экономики будет проходить в два этапа. Первая стадия продлится с IV квартала 2020 года до конца 2021-го.

«Здесь необходимо решить три главные задачи: перейти к устойчивому росту реальных доходов населения и экономики в целом, восстановить наиболее пострадавшие сектора, включая малый и средний бизнес, и нормализовать уровень безработицы — выйти на уровень ниже 5% от численности работников», — заявил Белоусов во время выступления в Совете Федерации 23 сентября.

Второй этап охватывает период 2022—2024 годов. В этот период времени ключевой задачей властей станет выполнение пяти национальных целей развития и достижение соответствующих 25 целевых показателей.

«Основные характеристики этого этапа – рост ВВП выше 3% в год, реальных располагаемых доходов населения – около 2,5%, инвестиций в основной капитал – более 5% ежегодно, ненефтегазового экспорта – на 3–4%», — пояснил Белоусов.

Первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов

РИА Новости

© Пресс-служба Совета Федерации РФ

Как ранее заявляли в Минэкономразвития, общенациональный план восстановления экономики станет продолжением уже реализованных антикризисных мер правительства. Напомним, ранее для помощи россиянам и бизнесу в условиях пандемии власти одобрили несколько программ финансовой поддержки. В частности, речь идёт о предоставлении кредитных каникул, прямых выплатах семьям с детьми, а также о льготных займах и налоговых послаблениях для компаний и предпринимателей.

«Ожидаемое восстановления экономики будет вполне реальным при сохранении этих мер поддержки населения. Ключевую роль играют целевые выплаты нуждающимся, повышение минимального уровня оплаты труда и индексация пенсионных доходов. При этом основные меры поддержки касаются в первую очередь бизнеса и нацелены на сохранение рабочих мест. В центре внимания малый и средний бизнес, где высокий уровень занятости», — рассказал RT заведующий лабораторией Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александр Абрамов.

По оценке Минэкономразвития, с начала 2020 года для финансирования льготных кредитных программ бизнесу власти выделили из бюджета более 1 трлн рублей. Отметим, что полученные от государства кредиты под низкий процент предприятия обязаны направлять на выплату зарплат персоналу из расчёта один МРОТ (12 130 рублей) на сотрудника. При этом сам кредит может быть частично или полностью списан, если работодатели сохранят рабочие места.

«Льготные кредиты бизнесу при условии сохранения штата помогли спасти от увольнения часть населения. Подобные инициативы позволяют стабилизировать ситуацию на рынке труда», — отметил в разговоре с RT директор центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

По прогнозу эксперта, уже в 2021 году ВВП страны покажет компенсирующий рост в пределах 3%, а к III кварталу 2022-го экономика сможет вернуться к докризисным показателям. После фазы восстановления дальнейший рост экономики будет возможен за счёт вложений в инновации и снижения зависимости от сырьевого сектора, считает Остапкович.