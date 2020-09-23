Приоритетные направления: Путин объявил о ежегодной индексации материнского капитала

Президент России Владимир Путин сообщил, что материнский капитал будет ежегодно индексироваться. Так, уже с 1 января 2021 года объём выплаты за рождение второго ребёнка увеличится до 639 тыс., а при появлении первенца семьи получат от государства 484 тыс. рублей. В ходе выступления перед членами Совета Федерации глава государства также поручил предусмотреть возможность увеличения размера выплат малоимущим семьям с детьми от 3 до 7 лет и обеспечить опережающий рост пенсий. Президент рассказал и о намеченных изменениях в фискальной политике страны. В частности, речь идёт о повышении ставки НДФЛ до 15% для россиян, зарабатывающих более 5 млн рублей в год. По словам российского лидера, такое решение является справедливым и нравственно обоснованным.

В России начнут ежегодно индексировать выплаты в рамках программы материнского капитала. Об этом в среду, 23 сентября, заявил президент страны Владимир Путин во время выступления перед членами Совета Федерации.

«В текущем году общий размер материнского капитала увеличен до 616 617 рублей. Право на 466 617 рублей семья получает уже при рождении первого ребёнка, как вы знаете. И, что также важно, материнский капитал будет ежегодно индексироваться», — рассказал Путин.

«С 1 января 2021 года сумма материнского капитала увеличится почти на 23 тыс. рублей и составит 639 432 рубля. При этом сумма выплаты при рождении первого ребёнка составит почти 484 тыс. рублей», — добавил президент.

Напомним, в январе российский лидер объявил о продлении программы материнского капитала минимум до конца 2026 года. Как отмечал глава государства, в настоящий момент России необходимо «выбраться из демографической ловушки» и к середине десятилетия обеспечить устойчивый естественный рост численности населения страны.

Владимир Путин об индексации материнского капитала

Объявленная индексация выплат позволит компенсировать влияние роста потребительских цен на семейный бюджет россиян. Об этом в беседе с RT рассказал эксперт информационно-аналитического центра компании Hamilton Антон Гринштейн.

«Материнский капитал для России — очень важная мера поддержки, особенно в условиях коронакризиса. Она позволяет многим семьям решать важные жилищные, образовательные и финансовые вопросы. Поэтому индексация просто необходима для сохранения текущего темпа повышения уровня жизни в стране», — добавил эксперт.

Отметим, что помимо предоставления выплат за рождение первого и второго детей, при появлении третьего ребёнка государство гасит за семью часть ипотечного кредита на сумму 450 тыс. рублей. Таким образом, семьи с тремя детьми имеют возможность направить свыше 1,5 млн рублей на решение жилищного вопроса.

«В этом отношении для экономики материнский капитал остаётся большим подспорьем, так как он поддерживает людей в решимости сделать шаг к покупке собственной квартиры или дома. Эти средства послужат для многих семей как минимум первоначальным взносом для той же ипотеки, а в менее дорогих для жизни регионах эти суммы могут обеспечить, скажем, и половину от всей стоимости приобретаемого жилья», — рассказал RT шеф-аналитик ТелеТрейд Пётр Пушкарёв.

Социальные обязательства

Как подчеркнул президент, в Конституции страны зафиксирован «важнейший приоритет государственной политики России — это дети, создание наилучших возможностей для их всестороннего развития». На этом фоне Владимир Путин также поручил предусмотреть возможность увеличения размера выплат малоимущим семьям с детьми от 3 до 7 лет.

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Назначение соответствующих пособий началось 1 июня сроком сразу на год. По словам Путина, данная мера поддержки охватывает 4,85 млн детей, а в зависимости от региона объём выплаты составляет примерно 5,5 тыс. рублей на ребёнка в месяц. Тем не менее, как отметил президент, ранее предполагалось оценить эффективность этой программы и при необходимости довести размер материальной помощи до одного МРОТ (12 130 рублей).

«Именно так мы и обязаны поступить. Поэтому прошу при работе над бюджетом предусмотреть возможность увеличения размера такой выплаты начиная с 2021 года. Правительство должно определить чёткие, понятные, справедливые критерии предоставления дополнительной поддержки для тех семей, ежемесячный доход которых не достиг одного прожиточного минимума на человека в регионе», — заявил Путин.

Как отметил в разговоре с RT руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников, в условиях коронавируса со II квартала 2020 года число россиян с доходами ниже прожиточного минимума выросло почти на 13%. При этом семьи с детьми оказались наиболее уязвимой категорией населения, поэтому государство оказывает помощь именно этой группе граждан, пояснил эксперт.

«Несмотря на то, что карантинный период уже закончился, экономическая ситуация выравнивается не так быстро, как хотелось бы. Данная мера, конечно, правильная и справедливая. Подобные выплаты заложены в бюджет до конца года. Инициатива позволит поддержать платёжеспособный спрос, что будет способствовать восстановлению экономики», — добавил Масленников.

Владимир Путин также отметил, что несмотря на существенный объём выпадающих доходов Фонда социального страхования и Пенсионного фонда, все обязательства по поддержке населения, оказанию медицинской помощи «будут безусловно выполнены» и профинансированы из бюджета в полном объёме. Вместе с этим глава государства пообещал обеспечить опережающий рост пенсий.

«В следующем году пенсии в России будут проиндексированы на 6,3%. Это более чем в полтора раза выше прогнозируемой инфляции в 2021 году. То есть в этом направлении мы будем действовать так, как и когда-то говорили, формулировали свои цели, как обещали гражданам», — подчеркнул Путин.

Владимир Путин об индексации пенсий

Налоговый разворот

Как отметил президент, помимо поддержки населения в период пандемии российские власти приняли и ряд мер для помощи бизнесу. Речь идёт о льготных займах, а также налоговых послаблениях для компаний и предпринимателей.

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В частности, для малых и средних предприятий были снижены страховые взносы. Отметим, что действие этой льготы станет бессрочным и продолжится даже после кризиса. Одновременно властями были приняты беспрецедентные меры по поддержке IT-компаний в виде снижения ставки по налогу на прибыль с 20 до 3%.

«При этом налоговая нагрузка на сверхдоходы, прежде всего в сырьевых отраслях, напротив, возросла. Собственно говоря, мы постепенно это делаем, в том числе и это приводит к структурным изменениям в экономике. Я считаю, это оправданный, назревший шаг к повышению эффективности и справедливости отечественной фискальной системы», — добавил Путин.

По словам главы государства, одним из ключевых с точки зрения фискальной политики является законопроект о повышении с 1 января 2021 года ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с 13 до 15% для граждан, зарабатывающих более 5 млн рублей в год. Как подчеркнул российский лидер, инициатива является «справедливой и нравственно обоснованной», а также даст дополнительные доходы бюджету в размере 60—62 млрд рублей.

«Все эти средства целевым образом будут направляться на лечение и реабилитацию детей с тяжёлыми, а также редкими, так называемыми орфанными заболеваниями, на закупку дорогостоящих лекарств, медицинских изделий, на проведение высокотехнологичных операций, в том числе и за рубежом, если это потребуется», — добавил президент.

Владимир Путин о повышении ставки НДФЛ для обеспеченных граждан

По словам экспертов, инициатива президента означает отказ от плоской шкалы налогообложения. Соответствующая система была введена в России ещё в 2001 году — с тех пор все граждане страны платят НДФЛ по единой ставке 13%.

«Повышение ставки НДФЛ для обеспеченных граждан может быть первым шагом на пути к прогрессивной шкале налогообложения. Такой переход является социально значимым фактором и может принести определённые плюсы для экономики страны», — рассказал руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.