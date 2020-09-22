«Выполнить обязательства перед семьями»: правительство дополнительно профинансирует выплаты на третьего ребёнка

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о дополнительном финансировании выплат на третьего ребёнка. В рамках программы помощи семьям правительство планирует выделить ещё более 2,5 млрд рублей. По мнению экспертов, такие меры должны поддержать россиян с низким уровнем дохода и одновременно улучшить демографическую ситуацию в стране. Кроме того, материальная поддержка многодетных россиян также позволит сократить уровень безработицы, уверены специалисты.

Правительство России выделит ещё 2,58 млрд рублей на выплаты семьям, в которых родился третий ребёнок. Соответствующее распоряжение во вторник, 22 сентября, подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин.

Дополнительные средства поступят в 36 регионов. Власти приняли такое решение в связи с ростом числа получателей пособия.

«В целом в 2020 году на эти выплаты будет направлено 50,16 млрд рублей. Именно такой объём финансирования позволит регионам выполнить обязательства перед многодетными семьями, нуждающимися в социальной поддержке», — говорится в сообщении на сайте кабмина.

Семьи получают ежемесячное пособие до тех пор, пока ребёнку не исполнится три года. При этом выплата распространяется не только на третьего, но и на последующих детей.

Объём финансовой помощи зависит от прожиточного минимума и в среднем, по данным на 2019 год, составляет 10,4 тыс. рублей. Согласно оценке Минтруда, сегодня такие выплаты получают 517 тыс. российских семей.

Также по теме «Полезный манёвр»: правительство дополнительно выделит 34 млрд рублей на выплаты семьям с детьми Правительство России дополнительно направит 34 млрд рублей на выплаты ежемесячных пособий малообеспеченным семьям с детьми от трёх до...

Действия властей должны поддержать население в период восстановления экономики от последствий пандемии коронавируса. Об этом в беседе с RT рассказал вице-президент общероссийской организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Павел Сигал.

«При появлении третьего ребёнка в любой семье расходы увеличиваются, поэтому денежная помощь государства приходится как нельзя кстати. А на фоне последствий пандемии, когда часть населения была вынуждена урезать свой семейный бюджет, пособия приобрели ключевое значение. Особенно это актуально для семей с низкими доходами, которые нуждаются в поддержке на протяжении более длительного периода», — пояснил эксперт.

Напомним, в начале сентября власти дополнительно выделили 34,3 млрд рублей на выплаты россиянам с детьми от трёх до семи лет. Назначение пособий началось 1 июня сроком сразу на год. Ранее на эти цели из бюджетов всех уровней уже было перечислено 136,4 млрд рублей.

В соответствии с установленным порядком размер выплат составляет 50% регионального прожиточного минимума для детей. В зависимости от региона эта сумма составляет примерно 5,5 тыс. рублей на ребёнка в месяц, пояснили в правительстве.

Впрочем, уже с 2021 года объём выплат будет увеличен вдвое и составит 11 тыс. рублей. Об этом в беседе с RT рассказала депутат Госдумы Светлана Бессараб.

«Повышение суммы пособия выглядит справедливо и поможет родителям обеспечивать своих детей всем необходимым. Более того, прямые выплаты на детей от трёх до 16 лет в размере 10 тыс. рублей также стали хорошим подспорьем для российских семей и позволили собрать детей в школу», — считает депутат.

Демографический стимул

Как полагает Светлана Бессараб, меры по поддержке граждан с детьми не только помогают незащищённым категориям населения, но являются действенным способом по сохранению рождаемости в стране. При этом улучшению демографической ситуации в России также способствует увеличение размера материнского капитала, считают эксперты.

Напомним, в соответствии с поручением Владимира Путина программа была расширена ещё в начале 2020 года. Так, с 1 января семьи приобрели право на получение 466 тыс. рублей при появлении первенца, а выплаты за рождение или усыновление второго ребёнка были повышены до 616 тыс. рублей.

Отметим, что при рождении третьего ребёнка государство гасит за семью часть ипотечного кредита на сумму 450 тыс. рублей. Таким образом, после расширения программы материнского капитала семьи с тремя детьми получили возможность направить свыше 1 млн рублей на решение жилищной проблемы.

«Такой вид помощи был признан успешным не только в России, но и за рубежом. Сейчас возможности капитала таковы, что позволяют родителям решить многие вопросы: приобретение жилья, закрытие ипотечного кредита, покупка автотранспорта и обучение детей. При этом данные средства всё равно остаются в стране и стимулируют потребительский спрос, что оказывает положительный эффект на экономику в целом», — отметил Павел Сигал.

РИА Новости

© Алексей Никольский

Примечательно, что комплексная господдержка семей может оказать позитивное влияние и на российский рынок труда, полагают эксперты. Напомним, ещё в марте 2020 года уровень безработицы в стране составлял порядка 4,7%. Однако в результате последствий COVID-19 по итогам августа показатель вырос до 6,4%. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

Как пояснила Светлана Бессараб, выплаты в определённой степени минимизируют процесс ухода сотрудников в теневую занятость и позволят сократить безработицу.

«Во время пандемии и в условиях жёстких карантинных мер большое количество граждан были вынуждены выходить на неполный рабочий день и получать меньшую зарплату. Если бы не было различных пособий, включая выплаты безработным в размере 3 тыс. рублей на каждого ребёнка, то некоторые сотрудники были бы вынуждены уйти в теневой сектор экономики или согласиться на сезонную занятость. В результате рынок труда, который и без того понёс значимые убытки из-за COVID-19, не досчитался бы части рабочей силы. Такое положение дел замедлило бы восстановление занятости в стране», — заключила Светлана Бессараб.