Путин заявил, что маткапитал в России будет ежегодно индексироваться

Короткая ссылка
Материнский капитал в России будет ежегодно индексироваться, заявил российский лидер Владимир Путин, выступая перед членами Совета Федерации.
Путин заявил, что маткапитал в России будет ежегодно индексироваться
  • РИА Новости
  • © Михаил Климентьев

«Уже в текущем году общий размер материнского капитала увеличен до 616 тыс. 617 рублей. Право на 466 тыс. 617 рублей семья получает уже при рождении первого ребёнка, как вы знаете. И, что также важно, материнский капитал будет ежегодно индексироваться», — сказал он.

Как отметил глава государства, с 1 января 2021 года сумма маткапитала увеличится почти на 23 тыс. рублей и составит 639 тыс. 432 рубля.

«При этом сумма выплаты при рождении первого ребёнка составит почти 484 тыс. рублей», — добавил Путин.

14 сентября Минтруд, ссылаясь на проект бюджета ПФР, заявил, что маткапитал в 2021 году проиндексируют на 3,7%.

Его размер составит 483 882 рубля на первого ребёнка и 639 432 рубля на второго. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить