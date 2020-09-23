Путин заявил, что маткапитал в России будет ежегодно индексироваться

Материнский капитал в России будет ежегодно индексироваться, заявил российский лидер Владимир Путин, выступая перед членами Совета Федерации.

«Уже в текущем году общий размер материнского капитала увеличен до 616 тыс. 617 рублей. Право на 466 тыс. 617 рублей семья получает уже при рождении первого ребёнка, как вы знаете. И, что также важно, материнский капитал будет ежегодно индексироваться», — сказал он.

Как отметил глава государства, с 1 января 2021 года сумма маткапитала увеличится почти на 23 тыс. рублей и составит 639 тыс. 432 рубля.

«При этом сумма выплаты при рождении первого ребёнка составит почти 484 тыс. рублей», — добавил Путин.

14 сентября Минтруд, ссылаясь на проект бюджета ПФР, заявил, что маткапитал в 2021 году проиндексируют на 3,7%.

Его размер составит 483 882 рубля на первого ребёнка и 639 432 рубля на второго.