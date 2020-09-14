Материнский капитал в России проиндексируют на 3,7%

Материнский капитал в 2021 году проиндексируют на 3,7%, его размер составит 483 882 рубля на первого ребёнка и 639 432 рубля на второго. Об этом заявили в пресс-службе Минтруда, ссылаясь на проект бюджета ПФР на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.

«Размер материнского капитала в 2021 году составит 483 882 рубля на первого ребёнка, 639 432 рубля на второго ребёнка, если на первого семья не получала материнский капитал, размер доплаты на второго ребёнка составит 155 550 рублей», — говорится в сообщении.

Ранее в ПФР заявляли, что самым распространённым направлением при распоряжении средствами маткапитала является улучшение жилищных условий.

В августе юрист Юрий Капштык в беседе с ФАН дал рекомендации по использованию маткапитала на покупку дома.