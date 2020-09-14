Материнский капитал в России проиндексируют на 3,7%
- РИА Новости
«Размер материнского капитала в 2021 году составит 483 882 рубля на первого ребёнка, 639 432 рубля на второго ребёнка, если на первого семья не получала материнский капитал, размер доплаты на второго ребёнка составит 155 550 рублей», — говорится в сообщении.
Ранее в ПФР заявляли, что самым распространённым направлением при распоряжении средствами маткапитала является улучшение жилищных условий.
В августе юрист Юрий Капштык в беседе с ФАН дал рекомендации по использованию маткапитала на покупку дома.