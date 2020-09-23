Прививка для бизнеса: правительство России может снизить льготные ставки по кредитам для предпринимателей до 7% годовых

Правительство России планирует в 2021 году снизить ставку по льготным кредитам бизнесу с 8,5% до уровня не выше 7% годовых. Об этом заявил первый вице-премьер страны Андрей Белоусов. По мнению экспертов, вместе с другими мерами господдержки инициатива поможет предпринимателям нарастить фонды оплаты труда и быстрее вернуться к докризисным показателям работы. Как полагают аналитики, оздоровление бизнеса позволит улучшить ситуацию в сфере занятости и позитивно отразится на состоянии региональных бюджетов.

В 2021 году правительство России планирует снизить среднюю ставку по программе льготного кредитования для малого бизнеса. Об этом в среду, 23 сентября, заявил первый вице-премьер страны Андрей Белоусов во время выступления в Совете Федерации.

«Дальнейшее развитие получит система льготного кредитования малого бизнеса с пониженной процентной ставкой. Мы планируем в 2021 году выйти на средний уровень процента по субсидируемым кредитам не выше 7% годовых. Напомню, сейчас это 8,5%, а средняя ставка по кредитам, которые получают малые и средние компании вне этой системы, составляет около 10%», — отметил Белоусов.

Программа кредитования бизнеса с господдержкой действует в России с 2019 года. По её условиям, предприниматель может получить заём по ставке 8,5% на инвестиционные цели, пополнение оборотных средств и погашение ранее взятых кредитов. По данным Минэкономразвития, с начала 2020 года предприятия малого и среднего бизнеса оформили под льготный процент 10,5 тыс. соглашений на сумму порядка 712 млрд рублей.

Расширение программы льготного кредитования позволит ускорить восстановление малого бизнеса в России, считают эксперты. В период самоизоляции многие небольшие компании были вынуждены приостановить свою деятельность или вовсе закрыться. Особенно тяжело пришлось предприятиям сферы услуг, туризма и гостиничного бизнеса, считает начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Брокер» Василий Карпунин.

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«С проблемами столкнулись и предприниматели, чей бизнес завязан на организации массовых мероприятий и индустрии офлайн-развлечений. В меньшей степени пострадал общепит, который смог перейти на доставку своих блюд клиентам. В целом снижение процентов по кредитам позволит наиболее пострадавшим компаниям восстановить былые мощности в более короткие сроки при условии, что процедура получения ссуд будет максимально прозрачной», — отметил Карпунин в разговоре с RT.

Отметим, что значительную поддержку бизнесу оказали меры финансовой помощи от государства, принятые в период пандемии. В частности, речь идёт о предоставлении кредитных каникул, налоговых послаблениях, моратории на проверки и прямых выплатах.

Помимо этого, для малых и средних предприятий были снижены страховые взносы. Действие этой льготы станет бессрочным и продолжится даже после кризиса. Одновременно властями были приняты беспрецедентные меры по поддержке IT-компаний в виде снижения ставки по налогу на прибыль с 20 до 3%.

При этом наиболее популярной мерой поддержки среди бизнеса стала программа зарплатных кредитов по льготной ставке 2% годовых. Об этом в беседе с RT рассказал вице-президент общероссийской организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Павел Сигал. Полученные под низкий процент деньги предприятия обязаны направлять на выплату зарплат персоналу из расчёта один МРОТ (12 130 рублей) на сотрудника. При этом сам кредит может быть частично или полностью списан, если работодатели сохранят рабочие места.

«Во многом именно этот инструмент позволил сохранить на плаву многие компании и большой процент рабочего персонала», — добавил Сигал.

С начала 2020 года для финансирования льготных кредитных программ бизнесу власти выделили из бюджета порядка 1,4 трлн рублей. Об этом ранее заявлял глава Минэкономразвития Максим Решетников.

РИА Новости

© Пресс-служба Госдумы РФ

Дальнейшее расширение пакета господдержки поможет предпринимателям нарастить фонд оплаты труда и ускорить инвестиционный рост компаний. Такое мнение в беседе с RT выразил директор центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

«Удешевление кредитов для бизнеса даже на 1,5 процентных пункта от текущего уровня позволит предприятиям больше средств вкладывать в модернизацию производства, а также тратить деньги на повышение зарплат сотрудников. Одновременно за счёт роста промпроизодства и внутреннего потребления развиваются многие ключевые отрасли экономики, что в результате положительно отражается на годовом ВВП», — подчеркнул эксперт.

По прогнозу Минэкономразвития, в результате последствий пандемии коронавируса в 2020 году ВВП России может снизиться на 3,9%. Впрочем, уже в III квартале следующего года темпы роста экономики могут вернуться к докризисному уровню, уверены в ведомстве.

По оценке Георгия Остапковича, в 2021 году ВВП страны покажет компенсирующий рост в пределах 3%, а в 2022-м прибавит порядка 2,5%. Во многом восстановление показателя будет связано именно с поддержкой бизнеса, считает Павел Сигал.

«От развития малого и среднего бизнеса во многом зависит благополучие регионов и их финансовая устойчивость. В некоторых населённых пунктах нет градообразующих предприятий и основная часть налоговых поступлений приходится на предпринимательство. Такие компании дают рабочие места и стимулируют спрос, поэтому восстановление экономики невозможно без них», — заключил эксперт.