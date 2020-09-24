«Социально справедливый подход»: Минтруд предложил пересмотреть расчёт МРОТ и прожиточного минимума

В Минтруде предложили пересмотреть расчёт минимального размера оплаты труда (МРОТ) и прожиточного минимума. Согласно предложению ведомства, в 2021 году показатели вырастут на 5,5 и 3,7% — до 12 792 и 11 653 рублей соответственно. Как отмечают эксперты, таким образом оба значения будут зависеть не только от роста потребительских цен, но и от динамики заработных плат, а также инфляционных рисков. По мнению специалистов, такой подход соответствует новым реалиями и является более социально справедливым. В перспективе инициатива позволит улучшить благосостояние россиян и сократить неравенство доходов в стране, уверены экономисты.

Минтруд предложил повысить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2021 года. Об этом в четверг, 24 сентября, сообщил статс-секретарь — замминистра труда и социальной защиты Андрей Пудов.

«Соотношение минимального размера оплаты труда с медианной заработной платой с 2021 года составит 42% — 12 792 рубля. По сравнению с действующим минимальным размером оплаты труда (12 130 рублей) он вырастет на 5,5%. Такое увеличение МРОТ затронет 3,9 млн человек», — цитирует Пудова ТАСС.

Он также рассказал о предложении Минтруда повысить размер прожиточного минимума в России со следующего года. Как отметил замглавы ведомства, в 2020-м соответствующий показатель в среднем по стране составит 11 241 рубль, а в 2021-м вырастет на величину инфляции (3,7%) — до 11 653 рублей.

«Это приводит к соотношению с медианным доходом (за 2019 год), равному 44,2%. Именно этот уровень соотношения и предлагается установить на 2021 год», — подчеркнул Андрей Пудов.

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По его словам, до конца недели в Госдуму будет внесён законопроект об изменении подхода к установлению величины прожиточного минимума и МРОТ. Инициатива потребует 133,6 млрд рублей в 2021 году, добавил замглавы Минтруда.

Отметим, что в настоящий момент минимальный размер оплаты труда в России напрямую зависит от прожиточного минимума. Так, по закону МРОТ устанавливается в размере не ниже величины прожиточного минимума за II квартал предыдущего года. Если прожиточный минимум за этот период оказался ниже аналогичного показателя в прошлом году, МРОТ не меняется.

«По сути, инициатива Минтруда предполагает отвязку МРОТ от прожиточного минимума. Таким образом, теперь минимальный размер оплаты труда будет повышаться при росте размера заработной платы. Подход к измерению прожиточного минимума также меняется, что соответствует новым реалиям», — рассказал в беседе с RT глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов.

На сегодняшний день величина прожиточного минимума рассчитывается ежеквартально в целом по России и в каждом регионе отдельно на основании потребительской корзины. Речь идёт о минимальном наборе продуктов питания, а также непродовольственных товаров и услуг, необходимых для сохранения здоровья человека и обеспечения его жизнедеятельности.

«Прописывать в законе формирование корзины — это уже прошлый век. Тем не менее мы настаиваем на том, чтобы МРОТ и прожиточный минимум были максимально приближены к размеру средств, на которые реально можно прожить в течение месяца. По нашим расчётам, показатель должен составлять не менее 20 тыс. рублей», — добавил Ярослав Нилов.

В целом идея Минтруда заключается в переходе от понятия абсолютной бедности к относительной. Об этом в разговоре с RT рассказал заведующий лабораторией проблем инфляции и экономического роста НИУ ВШЭ Владимир Бессонов.

«Предыдущая концепция учитывала только инфляцию, то есть величина МРОТ и прожиточного минимума увеличивалась только, когда цены на товары росли. Новый подход принимает во внимание и инфляционные риски, и рост показателя благосостояния граждан, поэтому он более социально справедливый», — подчеркнул Владимир Бессонов.

По его словам, предложенный Минтрудом обновлённый способ подсчёта соответствует международной практике и лучше привязан к распределению по доходам. Таким образом, при росте благосостояния граждан будет повышаться граница бедности. Это позволит улучшить условия жизни незащищённых россиян, уверен Бессонов.

«В целом изменение подхода окажет положительный эффект на уровень благосостояния россиян в долгосрочной перспективе. Процесс перехода будет плавным, что приведёт к снижению неравенства доходов в стране», — добавил эксперт.

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Более того, дополнительно улучшить благосостояние граждан может снижение налога на доход физических лиц (НДФЛ) для ряда россиян. Как отметил Ярослав Нилов, в настоящий момент комитет Госдумы по труду и социальной политике предлагает обнулить ставку НДФЛ для людей с зарплатой ниже 20 тыс. рублей в месяц.

Опрошенные RT эксперты считают такую инициативу возможной. Напомним, ранее правительство внесло в Госдуму законопроект о повышении с 1 января 2021 года ставки НДФЛ с 13 до 15% для граждан, зарабатывающих более 5 млн рублей в год.

По словам экспертов, инициатива означает отказ от плоской шкалы налогообложения. Соответствующая система была введена в России ещё в 2001 году — с тех пор все граждане страны платят НДФЛ по единой ставке 13%.

«Повышение НДФЛ для обеспеченных граждан может быть первым шагом на пути к прогрессивной шкале налогообложения. Переход является социально значимым фактором и может принести определённые плюсы для экономики страны. С течением времени наименее обеспеченным россиянам могут снизить ставку НДФЛ. Это высвободит средства, которые граждане могут тратить. Увеличится оборот денег в экономике, вырастут потребление и спрос, что позитивно скажется на развитии страны», — рассказал RT руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.