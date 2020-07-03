«Приняли это значимое решение всей страной»: Путин оценил итоги общероссийского голосования по поправкам к Конституции

Президент России Владимир Путин подписал указ об официальном опубликовании Конституции с внесёнными поправками. Общероссийское голосование проходило с 25 июня по 1 июля, поддержали изменения в основной закон страны 77,92% граждан РФ. В ходе встречи с рабочей группой по подготовке поправок глава государства отметил, что итоги голосования продемонстрировали «высокий уровень консолидации общества по ключевым вопросам». Российский лидер также поблагодарил «всем, кто сделал свой ответственный выбор».

В пятницу, 3 июля, президент России Владимир Путин подписал указ об официальном опубликовании Конституции с внесёнными в неё поправками. Об этом глава государства сообщил, открывая встречу с рабочей группой по подготовке изменений к основному закону страны. По его словам, «граждане России сделали свой выбор».

«Поправки в Конституцию Российской Федерации, предусмотренные статьей 1 Закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации от 14 марта 2020 года №1-ФКЗ «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти», вступают в силу 4 июля 2020 года», — говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля.

При этом Федеральной службе охраны поручено обеспечить официальное опубликование Конституции с внесёнными в неё поправками на официальном интернет-портале правовой информации.

Поправками, в частности, закрепляется обязательная индексация пенсий, пособий и иных социальных выплат, а также прописано, что минимальный размер оплаты труда (МРОТ) не может быть ниже прожиточного минимума. Кроме того, закрепляется положение о правопреемстве России в отношении СССР, статус русского языка как языка государствообразующего народа, входящего в многонациональный союз равноправных народов России. Вместе с тем дети объявляются важнейшим приоритетом госполитики.

Глава государства подчеркнул, что поправки вступают в силу «по воле народа». Он выразил благодарность «всех, кто сделал свой ответственный выбор».

«Мы приняли это значимое решение вместе, всей страной, и оно касается тех ценностей и базовых принципов, которые лежат в основе дальнейшего развития России, делают нас действительно одним народом, единым целым. Хочу сказать огромное спасибо тем, кто работал на участках для голосования, членам участковых комиссий, десяткам тысяч волонтёров и наблюдателей», — пояснил Путин.

Российский лидер подчеркнул, что итоги голосования продемонстрировали «высокий уровень консолидации общества по ключевым вопросам, имеющим общенациональное значение». В связи с этим он призвал правительство, руководителей субъектов РФ, парламентариев «не созерцать, а действовать».

«Речь идёт о предстоящем качественном развитии всей законодательной базы страны. Она должна полностью соответствовать обновлённой Конституции. Ведь было очевидно, что, если граждане поддержат поправки, потребуется серьёзная, масштабная законотворческая работа, и этот момент настал», — указал глава государства.

«Самое главное — повышать уровень доходов российских семей»

Помимо этого в ходе общения с участниками встречи Владимир Путин отметил, что в России не было и не будет ограничений прав по признаку расы, сексуальной ориентации и отношения к религии. Глава государства пояснил, что в стране выступают против пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних.

«Пускай человек вырастет, станет совершеннолетним и сам определит свою собственную судьбу. Навязывать просто ничего не надо, вот мы против чего», — сказал Путин.

Президент также выразил намерение встретиться с руководителями российских общественных организаций инвалидов и пообещал проработать вопрос о помощи вкладчикам банков, потерявшим свои средства. Кроме того, Путин выразил надежду, что в России не будет «вспышки безработицы в связи с коронавирусом и ограничениями». Также он рассказал об уровне доходов россиян.

«Самое главное — повышать уровень доходов российских семей. Пока здесь идеального варианта мы не добились, наоборот — уровень доходов у людей снижается. Поэтому надо подумать на тему о том, как их поддержать», — заметил Путин.

Помимо этого, глава государства поддержал идею проведения уроков исторической памяти.

РИА Новости

© Нина Зотина

Напомним, что граждане РФ могли проголосовать в течение недели — с 25 июня по 1 июля. При этом жителям Москвы и Нижегородской области была предоставлена возможность отдать свой голос дистанционно, при помощи электронных бюллетеней.

Россиянам предлагалось ответить на один вопрос: «Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?» Участник мог поставить в бюллетене отметку «да» или «нет».

Как заявила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова в ходе заседания ЦИК, общероссийское голосование «прошло максимально открыто, безопасно, свободно и демократично». Она сообщила, что на избирательные участки пришли 74,2 млн (67,97%) из 109,19 млн человек, обладающих избирательным правом. Из них внесение изменений в основной закон поддержали 57,7 млн (77,92%).

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«У всех наших граждан была возможность свободно выразить свою волю таким образом и в такой форме, которую они предпочли, поскольку мы предложили довольно широкий спектр возможностей и по форме голосования, и по времени, по видам и по месту», — сказала она.

«Как итог мы можем с вами констатировать, что данные голосования достоверны, легитимность итогов голосования бесспорна», — заявила Памфилова.

По её словам, в распоряжении ЦИК не оказалось жалоб по голосованию по поправкам к Конституции РФ, требующих рассмотрения рабочей группой.

Накануне пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков охарактеризовал прошедшее общероссийское голосование как референдум о доверии Владимиру Путину.

«Однозначно (в Кремле. — RT) считают триумфом (итоги голосования). По сути, де-факто состоялся триумфальный референдум о доверии президенту Путину», — сказал Песков.