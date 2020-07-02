После обработки 99,9% протоколов: свыше 77% россиян поддержали поправки к Конституции РФ

Более 77% россиян поддержали внесение изменений в Конституцию РФ. Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии после обработки свыше 99,9% протоколов общероссийского голосования. При этом против поправок высказались около 21%. Добавим, что явка на голосование составила примерно 65%. В Совфеде указали, что предварительные результаты демонстрируют провал «так называемой несистемной оппозиции», представители которой призывали игнорировать голосование.

Значительная часть граждан РФ поддержала внесение поправок в Конституцию страны. Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России по итогам обработки 99,9% протоколов.

За изменения в основном законе страны высказались примерно 77,9%. При этом против поправок к Конституции выступили 21,26%. Общая явка составила 65%.

Напомним, что россияне могли проголосовать в течение недели — с 25 июня по 1 июля. При этом жителям Москвы и Нижегородской области в пилотном режиме была предоставлена возможность отдать свой голос дистанционно, при помощи электронных бюллетеней.

Гражданам РФ предлагалось ответить на один вопрос: «Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?». Участник мог поставить в бюллетене отметку «да» или «нет».

Для того, чтобы поправки вступили в силу, их должны поддержать более 50% проголосовавших.

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По словам сопредседателя рабочей группы по подготовке поправок в основной закон страны, главы комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрея Клишаса, предварительные итоги общероссийского голосования свидетельствуют о провал «так называемой несистемной оппозиции», представители которой призывали игнорировать голосование.

«Вами грубо манипулируют, недостойным абсолютно образом. В центре всего этого процесса конституционного и с точки зрения содержания, и с точки зрения процесса голосования были люди — человек — и люди это оценили», — подчеркнул Клишас в эфире телеканала «Россия 1».

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова, в свою очередь, заявила, что общероссийское голосование продемонстрировало, что граждане «очень активно себя ведут в отношении своего выбора, интереса к будущему страны».

«Вчера мы провели совещание с нашими уполномоченными из всех федеральных округов, и они свидетельствуют, что сегодня существенно изменилась к лучшему, более прозрачной стала система голосования. Общественные наблюдатели ведут себя очень активно, нет антагонизма с комиссией... Позиция наблюдателей изменилась, они активно вооружены своими знаниями и отслеживают, чтобы не было вбросов, чтобы не было нарушений», — цитирует омбудсмена ТАСС.

Она также указала, что участникам электронного голосования понравилась возможность такого волеизъявления.

«Я исхожу из тех обращений, которые ко мне поступают: людям понравилось длинное голосование, им понравилась возможность использования электронных средств связи при голосовании», — пояснила Москалькова.

Заметим, что на одной из участковых избирательных комиссий Москвы аннулируют бюллетени из-за нарушения порядка подсчёта.

«Рассмотрев материалы видеонаблюдения за 1 июля в период с 23:00 до 23:03 из помещения участка для голосования, ТИК района Раменки в Москве установила, что в ходе проведения голосования был нарушен порядок голосования и подсчёта голосов участковой избирательной комиссией. Комиссия решила признать итоги голосования по вопросу одобрения изменений в конституцию РФ на участке для голосования №2783 недействительными», — заявил ТАСС зампредседателя Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов.

Ранее председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова в эфире телеканала «Россия 1» указала на отсутствие серьёзных нареканий к процессу проведения общероссийского голосования.

«Эксцессов нет. У нас до сих пор нет ни одной серьёзной жалобы на какие-то серьёзные нарушения, которая требовала бы рассмотрения на заседании ЦИК. Не было информации, чтобы были какие-то удаления наблюдателей и представителей СМИ», — говорила она.

По её словам, в период проведения голосования подтвердились только два из 28 нарушений, обозначенных на на карте движения «Голос», как из надёжных источников.

Отвечая на вопрос RT о высокой явке на голосование, она указала на подготовительную работу, которую провёл Центризбирком.

«Мы очень динамичная избирательная система. И мы быстро адаптировались к работе в условиях пандемии. Мы предложили беспрецедентный порядок голосования — в течение недели до дня голосования. Также обеспечили всех средствами санитарной защиты», — сказала Памфилова.