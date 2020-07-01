Основной день: в России проходит заключительный этап голосования по поправкам к Конституции

Среда, 1 июля, — основной день проведения общероссийского голосования по поправкам к Конституции. Участки во всех субъектах РФ будут открыты с 08:00 до 20:00, после чего начнётся подсчёт голосов. Гражданам России предложено ответить на единственный вопрос: «Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?» Если более половины голосовавших согласятся с поправками к основному закону страны, то изменения вступят в силу со дня официального опубликования итогов общероссийского голосования.