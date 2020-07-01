Основной день: в России проходит заключительный этап голосования по поправкам к Конституции

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Роман Шимаев
Среда, 1 июля, — основной день проведения общероссийского голосования по поправкам к Конституции. Участки во всех субъектах РФ будут открыты с 08:00 до 20:00, после чего начнётся подсчёт голосов. Гражданам России предложено ответить на единственный вопрос: «Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?» Если более половины голосовавших согласятся с поправками к основному закону страны, то изменения вступят в силу со дня официального опубликования итогов общероссийского голосования.
Основной день: в России проходит заключительный этап голосования по поправкам к Конституции
  • РИА Новости
  • © Михаил Воскресенский
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  • 01 июля 2020

    В течение дня принять участие в общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию должны Владимир Путин и Михаил Мишустин.

    Как отметил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, президент «будет голосовать так, чтобы не подвергать риску своё здоровье и здоровье окружающих».

  • Накануне президент Владимир Путин выступил с обращением к россиянам. Глава государства призвал граждан страны принять участие в голосовании по поправкам к Конституции РФ, подчеркнув важность каждого голоса.

    «Мы голосуем не просто за поправки, облечённые в чёткие правовые нормы. Мы голосуем за страну, в которой хотим жить: с современным образованием и здравоохранением, с надёжной социальной защитой граждан, с эффективной властью, подотчётной обществу. Мы голосуем за страну, ради которой работаем и (которую) хотим передать нашим детям и внукам», — сказал Путин.

  • Доброе утро, уважаемые читатели RT! В среду, 1 июля, по всей России проходит заключительный этап голосования по поправкам к основному закону страны.

    Гражданам РФ предложено ответить на единственный вопрос: «Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?»

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