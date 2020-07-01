Основной день: в России проходит заключительный этап голосования по поправкам к Конституции
- РИА Новости
- © Михаил Воскресенский
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01 июля 2020
В течение дня принять участие в общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию должны Владимир Путин и Михаил Мишустин.
Как отметил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, президент «будет голосовать так, чтобы не подвергать риску своё здоровье и здоровье окружающих».
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Накануне президент Владимир Путин выступил с обращением к россиянам. Глава государства призвал граждан страны принять участие в голосовании по поправкам к Конституции РФ, подчеркнув важность каждого голоса.
«Мы голосуем не просто за поправки, облечённые в чёткие правовые нормы. Мы голосуем за страну, в которой хотим жить: с современным образованием и здравоохранением, с надёжной социальной защитой граждан, с эффективной властью, подотчётной обществу. Мы голосуем за страну, ради которой работаем и (которую) хотим передать нашим детям и внукам», — сказал Путин.
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Доброе утро, уважаемые читатели RT! В среду, 1 июля, по всей России проходит заключительный этап голосования по поправкам к основному закону страны.
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