Электронная явка: как проходит онлайн-голосование по поправкам к Конституции

Явка среди участников электронного голосования по поправкам к Конституции достигла 75% от зарегистрированных таким способом избирателей. Это следует из данных штаба по наблюдению за электронным голосованием. Речь идёт о почти 880 тыс. жителей Москвы и Нижегородской области. Ранее президент России Владимир Путин подчеркнул, что результаты голосования по поправкам должны быть абсолютно достоверными и легитимными.

Явка на дистанционное электронное голосование по поправкам к Конституции России достигла 75%, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные штаба по наблюдению за голосованием.

«По состоянию на 20:14 мск 27 июня явка составила 75,0%. Принято 879 654 бюллетеня. До окончания дистанционного электронного голосования остаётся менее 72 часов», — приводит сообщение штаба ТАСС.

Ранее сообщалось, что всего на электронное голосование зарегистрированы 1 190 726 избирателей.

Напомним, что голосование по поправкам к Конституции РФ началось по всей стране 25 июня и продлится до 1 июля. В онлайн-голосовании участвуют Москва и Нижегородская область в период с 25 по 30 июня. В первый день явка на дистанционное электронное голосование превысила 48,9%.

В московском общественном штабе по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием ожидают, что итоговая явка на электронное голосование превысит 90%.

По данным Центральной избирательной комиссии, опубликованным около полудня 27 июня, общая явка, включая электронное голосование, на тот момент составила 19,49%.

«Позади два дня голосования. По состоянию на утро 27 июня проголосовали (включая дистанционное голосование) 21 171 137 граждан, явка — 19,49%», — сказала глава ЦИК Элла Памфилова около 12:00 по московскому времени.

Основным днём голосования в соответствии с указом Владимира Путина является 1 июля. Подсчёт голосов по итогам всех семи дней начнётся 1 июля после 20:00 по местному времени.

Без принудиловки и накрутки явки

Ранее Владимир Путин подчеркнул, что результаты голосования по поправкам к Конституции должны быть достоверными, недопустимы «принудиловка» и «накрутка явки». Глава государства обратил внимание на этот вопрос на встрече с составом Общественной палаты, которая прошла в режиме видеоконференции 25 июня.

«Нельзя допускать никакой принудиловки»: Путин о голосовании по поправкам к Конституции

Президент указал, что общая важнейшая задача заключается в том, чтобы результаты голосования «были абсолютно достоверными, легитимными».

«Здесь нельзя допускать никакой принудиловки, накрутки явки, не говоря уже о сбоях при учёте поданных голосов, чтобы впоследствии никто никогда не мог поставить под сомнение ту позицию, которую выскажут граждане России», — заявил Путин.

О важности соблюдения всех законных процедур при голосовании по поправкам накануне высказался мэр Москвы Сергей Собянин.

«Моя принципиальная позиция — люди должны голосовать добровольно, их никто не должен принуждать. Всех, кто будет принуждать, будем бить по рукам», — цитирует Собянина РИА Новости.

25 июня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что глава государства может проголосовать по поправкам к Конституции досрочно в электронном формате или 1 июля на избирательном участке. Песков отметил, что Кремль сообщит заблаговременно, когда президент будет голосовать.

Сергей Шойгу проголосовал по поправкам к Конституции РФ

27 июня проголосовал министр обороны России Сергей Шойгу, он посетил участок в Подмосковье.

«Считаю, что каждый гражданин обязан прийти в эти дни на участки для голосования и сказать своё слово», — сказал министр.

По его словам, поправки, помимо прочего, направлены на дальнейшее экономическое развитие России, рост благосостояния людей, защиту прав и свобод россиян.

Шойгу также отметил важность поправки, закрепляющей в главном законе страны защиту суверенитета и территориальную целостность России.

«Конечно, в условиях, когда практически завершена такая огромная работа по демаркации наших границ, определению нашей территории, она, конечно, важна», — подчеркнул он.

Попытка вмешательства

Ранее в Совете Федерации заявили о попытке стран Запада вмешаться во внутренние дела РФ, в частности в процесс голосования по поправкам к Конституции. Об этом сообщил председатель временной комиссии СФ по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ, зампред комитета СФ по международным делам Андрей Климов. Информация об этом будет направлена в компетентные органы.

«Странами Запада и их союзниками при лидирующей роли Вашингтона с середины января текущего года проводится целенаправленная политика противоправного вмешательства в наш конституционный процесс», — сказал Климов.

По его словам, одним из объектов внешней атаки стал процесс общероссийского голосования по изменениям текста Конституции.

«Вместо цивилизованной и демократической процедуры, когда каждый избиратель страны получает право выразить собственное отношение путём прямого голосования, нам навязывают разнообразные противоправные акции. Для дискредитации как самих конституционных изменений, так и процедуры всероссийского голосования используются подконтрольные Западу СМИ, социальные сети, а также разнообразные НКО и активисты, немалая часть которых постоянно взаимодействует с различными заграничными структурами», — констатировал Климов.