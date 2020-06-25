Путин заявил о недопустимости «накруток» на голосовании по Конституции
- РИА Новости
Как подчеркнул глава государства, общая важнейшая задача заключается в том, чтобы результаты голосования «были абсолютно достоверными, легитимными».
«Здесь нельзя допускать никакой принудиловки, накрутки явки, не говоря уже о сбоях при учёте поданных голосов, чтобы впоследствии никто никогда не мог поставить под сомнение ту позицию, которую выскажут граждане России», — заявил Путин.
Ранее в Кремле отмечали, что президент может проголосовать по поправкам досрочно в электронном формате или 1 июля на участке.
Как заявили в ЦИК России, в первый день голосования по Конституции сбоев выявлено не было.