Путин заявил о недопустимости «накруток» на голосовании по Конституции

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RT
Результаты голосования по поправкам к Конституции должны быть достоверными, недопустимы «принудиловка» и «накрутка явки». Об этом заявил российский лидер Владимир Путин на встрече в режиме видеоконференции с составом Общественной палаты.
Путин заявил о недопустимости «накруток» на голосовании по Конституции
  • РИА Новости

Как подчеркнул глава государства, общая важнейшая задача заключается в том, чтобы результаты голосования «были абсолютно достоверными, легитимными».

«Здесь нельзя допускать никакой принудиловки, накрутки явки, не говоря уже о сбоях при учёте поданных голосов, чтобы впоследствии никто никогда не мог поставить под сомнение ту позицию, которую выскажут граждане России», — заявил Путин.

Ранее в Кремле отмечали, что президент может проголосовать по поправкам досрочно в электронном формате или 1 июля на участке. 

Как заявили в ЦИК России, в первый день голосования по Конституции сбоев выявлено не было

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