Песков ответил на вопрос о голосовании Путина по Конституции

Президент России Владимир Путин может проголосовать по поправкам к Конституции досрочно в электронном формате или 1 июля на избирательном участке, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Как любой гражданин России, он может воспользоваться возможностью электронного голосования, будучи жителем Москвы, он может досрочно посетить избирательный участок, и он может прийти уже непосредственно в день голосования — 1 июля — на избирательный участок», — ответил Песков на вопрос, будет ли Путин голосовать при помощи электронного голосования.

По словам Пескова, Кремль сообщит заблаговременно, когда президент будет голосовать.

Ранее сообщалось, что заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев проголосовал по вопросу принятия поправок к Конституции. Он опустил бюллетень на избирательном участке в гимназии №1448 на улице Довженко.

Заместитель председателя ЦИК Николай Булаев отметил, что в первый день голосования по поправкам к Конституции России сбоев выявлено не было.