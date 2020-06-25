Медведев проголосовал по поправкам к Конституции

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев проголосовал по вопросу принятия поправок к Конституции.

Как пишет РИА Новости, Медведев опустил бюллетень на избирательном участке в гимназии 1448 на улице Довженко.

«Если эти поправки будут приняты, то в этом случае участие парламента, в частности Государственной думы, в формировании правительства будет гораздо более значительным. Причём это касается и собственно правительственного блока, и президентского блока. Это, на мой взгляд, как раз и есть такое дополнительное развитие принципа разделения властей, который является общим принципом функционирования демократических государств», — отметил Медведев.

Ранее сообщалось, что в Москве участки для голосования будут работать каждый день до 1 июля включительно без выходных с 8:00 до 20:00, 30 июня — с 8:00 до 16:00.