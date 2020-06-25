В Москве открылись избирательные участки для голосования по Конституции

Избирательные участки для голосования по поправкам к Конституции открылись в Москве.

Как пишет РИА Новости, участки будут работать каждый день до 1 июля включительно без выходных с 8:00 до 20:00, 30 июня — с 8:00 до 16:00.

Отмечается, что обеспечивать проведение голосования в Москве будут 45 тыс. человек, это члены территориальных и участковых избирательных комиссий.

При этом Мосгоризбирком принял все необходимые меры по обеспечению безопасности на участках в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции и бесконтактному голосованию на дому.