В Москве открылись избирательные участки для голосования по Конституции

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Избирательные участки для голосования по поправкам к Конституции открылись в Москве.
В Москве открылись избирательные участки для голосования по Конституции
  • АГН «Москва»

Как пишет РИА Новости, участки будут работать каждый день до 1 июля включительно без выходных с 8:00 до 20:00, 30 июня — с 8:00 до 16:00.

Отмечается, что обеспечивать проведение голосования в Москве будут 45 тыс. человек, это члены территориальных и участковых избирательных комиссий.

При этом Мосгоризбирком принял все необходимые меры по обеспечению безопасности на участках в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции и бесконтактному голосованию на дому.

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