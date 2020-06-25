В ЦИК заявили об отсутствии сбоев в первый день голосования по Конституции

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В первый день голосования по поправкам к Конституции России сбоев выявлено не было, заявил заместитель председателя ЦИК Николай Булаев.
В ЦИК заявили об отсутствии сбоев в первый день голосования по Конституции
  • РИА Новости

«Мы не видим сбоев, все бюллетени на месте, все средства защиты на месте», — цитирует РИА Новости Булаева.

Он также отметил, что система полностью готова к работе.

Булаев также заявил, что свыше 96 тыс. участковых избирательных комиссий приступили к проведению общероссийского голосования.

«Более 96 тыс. комиссий приступили к работе. Абсолютное большинство из них приступили к работе с восьми часов утра, и пошли первые избиратели. Мы неоднократно говорили и подтверждаем, что сегодня избирательная система полностью готова к работе», — цитирует ТАСС Булаева.

Ранее сообщалось, что заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев проголосовал по вопросу принятия поправок к Конституции.

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