В ЦИК заявили об отсутствии сбоев в первый день голосования по Конституции
- РИА Новости
«Мы не видим сбоев, все бюллетени на месте, все средства защиты на месте», — цитирует РИА Новости Булаева.
Он также отметил, что система полностью готова к работе.
Булаев также заявил, что свыше 96 тыс. участковых избирательных комиссий приступили к проведению общероссийского голосования.
«Более 96 тыс. комиссий приступили к работе. Абсолютное большинство из них приступили к работе с восьми часов утра, и пошли первые избиратели. Мы неоднократно говорили и подтверждаем, что сегодня избирательная система полностью готова к работе», — цитирует ТАСС Булаева.
Ранее сообщалось, что заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев проголосовал по вопросу принятия поправок к Конституции.