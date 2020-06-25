В Центризбиркоме рассказали о перестраховке от неоднократного голосования

Заместитель председателя Центризбиркома России Николай Булаев сообщил ТАСС, что 30 тыс. жителей Москвы допустили незначительные ошибки в адресе при заполнении заявлений на дистанционное электронное голосование.

Отмечается, что уведомления об исключении данных избирателей из списков голосующих по месту жительства по электронному алгоритму направили в участковые комиссии не только по месту их жительства, но и в некоторые другие комиссии, в том числе и в Троицком административном округе, для перестраховки от неоднократного голосования.

«Все акцептированные заявления на дистанционное электронное голосование в Москве (1 051 155 штук) проходят через ЦИК. Чтобы человек, выбравший дистанционное электронное голосование, был вычеркнут из списка избирателей, голосующих традиционным образом, ЦИК должен направить в участковую комиссию по месту его жительства сообщение. Таких уведомлений по Москве было направлено 1 087 633», — отметил Булаев.

Он добавил, что некоторые из 30 тыс. повторных уведомлений попали в участковые комиссии Троицкого административного округа для перестраховки от неоднократного голосования.

«В этом случае ЦИК, чтобы перестраховаться, отправляет уведомления в несколько участковых комиссий, руководствуясь совпадением по адресу, но не по ФИО. Участки в Троицке — это участки, обслуживающие адреса без улиц. Поэтому именно это машина сочла совпадением и направила в эти участковые комиссии (на всякий случай) уведомления на исключения избирателей, которые на этих участковых комиссиях даже не зарегистрированы», — сказал Булаев.

Ранее исследователь электоральной статистики Сергей Шпилькин на сайте движения «Голос» отметил, что заявки на участие в дистанционном электронном голосовании в Москве отправил «каждый седьмой избиратель столицы». Ссылаясь на данные ЦИК он указал, что в Троицком административном округе заявления на онлайн-голосование подали 39% избирателей — 36 895 человек, а на четырёх участках округа число записавшихся на дистанционное голосование людей превышает предельную нормативную численность избирателей на участке — 3 тыс. человек.