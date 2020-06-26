Кремль не исключил нового обращения Путина к россиянам

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Российский лидер Владимир Путин может выступить с новым обращением к гражданам страны, сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Кремль не исключил нового обращения Путина к россиянам
  • РИА Новости

«В понедельник не выступит. Но вы знаете, что перед важными голосованиями, действительно, президент обращается к россиянам. Поэтому мы не исключаем, что так же будет перед днём голосования — будет обращение», — сказал представитель Кремля.

Ранее РБК писал, что президент может выступить с новым обращением к гражданам в связи с голосованием по поправкам к Конституции, датой выступления называлось 29 июня.

23 июня Путин выступил с обращением к населению, в ходе которого назвал пандемию коронавируса вызовом колоссальной сложности.

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