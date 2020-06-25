Песков рассказал, что проголосовал по поправкам к Конституции в машине

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, как проголосовал по поправкам к Конституции.

«Я дня три тому назад на сайте mos.ru (я там зарегистрирован) прекрасно отправил заявку. Попробовал проголосовать вчера вечером — естественно, не работало, потому что ещё не было голосования. А потом вот сегодня, пока ехал на работу в машине, проголосовал», — рассказал он.

Ранее Песков заявил, что президент России Владимир Путин может проголосовать по поправкам к Конституции досрочно в электронном формате или 1 июля на избирательном участке.

Как стало известно, заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев тоже уже проголосовал по вопросу принятия поправок к Конституции. Он опустил бюллетень на избирательном участке в гимназии 1448 на улице Довженко.