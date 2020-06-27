Явка на голосование по Конституции за два дня составила 19,49%

Короткая ссылка
Явка на голосование по поправкам к Конституции за два дня составила 19,49%, всего проголосовали 21 171 000 человек. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на данные Центральной избирательной комиссии.
Явка на голосование по Конституции за два дня составила 19,49%
  • Reuters

«Позади два дня голосования. По состоянию на утро 27 июня проголосовали (включая дистанционное голосование) 21 171 137 граждан, явка — 19,49%», — сказала глава ЦИК Элла Памфилова.

Согласно ранее представленным данным, явка на дистанционное электронное голосование по поправкам к Конституции за 48 часов превысила 70%.

Всего проголосовали более 823,6 тыс. человек. 

В первый день голосования участие в нём приняли более 10 млн человек по всей России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить