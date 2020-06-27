Явка на голосование по Конституции за два дня составила 19,49%

Явка на голосование по поправкам к Конституции за два дня составила 19,49%, всего проголосовали 21 171 000 человек. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на данные Центральной избирательной комиссии.

Reuters

«Позади два дня голосования. По состоянию на утро 27 июня проголосовали (включая дистанционное голосование) 21 171 137 граждан, явка — 19,49%», — сказала глава ЦИК Элла Памфилова. Согласно ранее представленным данным, явка на дистанционное электронное голосование по поправкам к Конституции за 48 часов превысила 70%. Всего проголосовали более 823,6 тыс. человек. В первый день голосования участие в нём приняли более 10 млн человек по всей России.