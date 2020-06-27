Явка на голосование по Конституции за два дня составила 19,49%
- Reuters
«Позади два дня голосования. По состоянию на утро 27 июня проголосовали (включая дистанционное голосование) 21 171 137 граждан, явка — 19,49%», — сказала глава ЦИК Элла Памфилова.
Согласно ранее представленным данным, явка на дистанционное электронное голосование по поправкам к Конституции за 48 часов превысила 70%.
Всего проголосовали более 823,6 тыс. человек.
В первый день голосования участие в нём приняли более 10 млн человек по всей России.