Явка на онлайн-голосование по поправкам к Конституции превысила 70%
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- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные оперативного штаба по наблюдению за голосованием.
Ранее российский лидер Владимир Путин на встрече в режиме видеоконференции с составом Общественной палаты заявил, что результаты голосования по поправкам к Конституции должны быть достоверными, недопустимы «принудиловка» и «накрутка явки».
По его словам, общая важнейшая задача заключается в том, чтобы результаты голосования «были абсолютно достоверными, легитимными».
Как сообщили в ЦИК, более 10 млн человек по всей России приняли участие в первый день голосования по поправкам к Конституции 25 июня, явка составила 9,2%.