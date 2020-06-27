Явка на онлайн-голосование по поправкам к Конституции превысила 70%

Явка на дистанционное электронное голосование по поправкам к Конституции России за 48 часов превысила 70%. Всего проголосовали более 823,6 тыс. человек.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные оперативного штаба по наблюдению за голосованием.

Ранее российский лидер Владимир Путин на встрече в режиме видеоконференции с составом Общественной палаты заявил, что результаты голосования по поправкам к Конституции должны быть достоверными, недопустимы «принудиловка» и «накрутка явки».

По его словам, общая важнейшая задача заключается в том, чтобы результаты голосования «были абсолютно достоверными, легитимными».

Как сообщили в ЦИК, более 10 млн человек по всей России приняли участие в первый день голосования по поправкам к Конституции 25 июня, явка составила 9,2%.