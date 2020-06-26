Стала известна явка на онлайн-голосование по поправкам к Конституции
- АГН «Москва»
Как сообщает ТАСС, эти данные были опубликованы на информационных экранах в оперативном штабе по наблюдению за голосованием.
По данным агентства, в онлайн-голосовании 25 июня принимали участие жители Москвы и Нижегородской области.
Ранее в пресс-службе МВД России по Москве заявили что полиция организовала проверку сообщения о попытке дважды проголосовать по поправкам к Конституции.
В свою очередь, глава ЦИК Элла Памфилова назвала провокацией попытки проголосовать дважды.