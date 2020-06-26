Стала известна явка на онлайн-голосование по поправкам к Конституции

Явка на дистанционное электронное голосование по поправкам к Конституции России в первый день превысила 48,9%. Всего проголосовали более 574,1 тыс. человек.

Как сообщает ТАСС, эти данные были опубликованы на информационных экранах в оперативном штабе по наблюдению за голосованием.

По данным агентства, в онлайн-голосовании 25 июня принимали участие жители Москвы и Нижегородской области.

Ранее в пресс-службе МВД России по Москве заявили что полиция организовала проверку сообщения о попытке дважды проголосовать по поправкам к Конституции.

В свою очередь, глава ЦИК Элла Памфилова назвала провокацией попытки проголосовать дважды.