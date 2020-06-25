Памфилова назвала провокацией попытку двойного голосования по Конституции

Председатель ЦИК Элла Памфилова назвала провокацией попытки проголосовать дважды по поправкам к Конституции.

Так она прокомментировала сообщения о том, что журналист Павел Лобков смог проголосовать и на своём участке, и с помощью электронного голосования, пишет РИА Новости.

«Специально подарки в кавычках готовились. Ряд провокаций. Кое-кто пошёл сознательно два раза проголосовать», — сказала Памфилова.

По словам зампредседателя ЦИК Николая Булаева, Лобков тем самым совершил административное правонарушение, сообщает агентство.

25 июня 2020 года на всей территории России стартовало голосование по поправкам к Конституции.

22 июня московская полиция установила круг лиц, которые причастны к афере с сим-картами для голосования по поправкам к Конституции.