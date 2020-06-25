Памфилова назвала провокацией попытку двойного голосования по Конституции
- РИА Новости
Так она прокомментировала сообщения о том, что журналист Павел Лобков смог проголосовать и на своём участке, и с помощью электронного голосования, пишет РИА Новости.
«Специально подарки в кавычках готовились. Ряд провокаций. Кое-кто пошёл сознательно два раза проголосовать», — сказала Памфилова.
По словам зампредседателя ЦИК Николая Булаева, Лобков тем самым совершил административное правонарушение, сообщает агентство.
25 июня 2020 года на всей территории России стартовало голосование по поправкам к Конституции.
22 июня московская полиция установила круг лиц, которые причастны к афере с сим-картами для голосования по поправкам к Конституции.