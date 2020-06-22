Полиция установила причастных к афере для голосования по Конституции

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Московская полиция установила круг лиц, которые причастны к афере с сим-картами для голосования по поправкам к Конституции. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на столичный главк МВД.
Полиция установила причастных к афере для голосования по Конституции
  • РИА Новости

Как отмечается, полиция продолжает проверку информации о возможных попытках фальсификаций в рамках голосования.

«В настоящее время установлен круг лиц, причастных к мошенническим действиям с сим-картами, местонахождение которых устанавливается», — говорится в сообщении.

Другие детали не приводятся.

Ранее в полиции заявили, что проводят проверку в связи с информацией о поддельных аккаунтах для дистанционного голосования по Конституции.

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