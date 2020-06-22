Полиция установила причастных к афере для голосования по Конституции

Московская полиция установила круг лиц, которые причастны к афере с сим-картами для голосования по поправкам к Конституции. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на столичный главк МВД.

РИА Новости

Как отмечается, полиция продолжает проверку информации о возможных попытках фальсификаций в рамках голосования. «В настоящее время установлен круг лиц, причастных к мошенническим действиям с сим-картами, местонахождение которых устанавливается», — говорится в сообщении. Другие детали не приводятся. Ранее в полиции заявили, что проводят проверку в связи с информацией о поддельных аккаунтах для дистанционного голосования по Конституции.