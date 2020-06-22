Полиция установила причастных к афере для голосования по Конституции
- РИА Новости
Как отмечается, полиция продолжает проверку информации о возможных попытках фальсификаций в рамках голосования.
«В настоящее время установлен круг лиц, причастных к мошенническим действиям с сим-картами, местонахождение которых устанавливается», — говорится в сообщении.
Другие детали не приводятся.
Ранее в полиции заявили, что проводят проверку в связи с информацией о поддельных аккаунтах для дистанционного голосования по Конституции.