Полиция проверяет данные о лже-аккаунтах для голосования по поправкам

Полиция Москвы начала проверку в связи с информацией о появлении поддельных аккаунтов для дистанционного голосования по поправкам к Конституции России.

Об этом говорится на сайте МВД Москвы.

«Московская полиция проводит проверку информации, опубликованной в сети интернет, о возможных попытках фальсификаций в рамках проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации», — говорится в заявлении.

Уточняется, что будет проверена информация о возможных попытках создания «поддельных аккаунтов граждан для использования в дистанционном голосовании».

По результатам проверки будет принято процессуальное решение в соответствии с законодательством.

Ранее генпрокурор России Игорь Краснов заявил, что сотрудники прокуратуры будут жёстко реагировать на попытки нарушения избирательного законодательства при голосовании по поправкам к Конституции.