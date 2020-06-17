Полиция проверяет данные о лже-аккаунтах для голосования по поправкам

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Полиция Москвы начала проверку в связи с информацией о появлении поддельных аккаунтов для дистанционного голосования по поправкам к Конституции России.
Полиция проверяет данные о лже-аккаунтах для голосования по поправкам
  • © Николай Хижняк
  • РИА Новости

Об этом говорится на сайте МВД Москвы.

«Московская полиция проводит проверку информации, опубликованной в сети интернет, о возможных попытках фальсификаций в рамках проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации», — говорится в заявлении.

Уточняется, что будет проверена информация о возможных попытках создания «поддельных аккаунтов граждан для использования в дистанционном голосовании».

По результатам проверки будет принято процессуальное решение в соответствии с законодательством.

Ранее генпрокурор России Игорь Краснов заявил, что сотрудники прокуратуры будут жёстко реагировать на попытки нарушения избирательного законодательства при голосовании по поправкам к Конституции.

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