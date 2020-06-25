Полиция начала проверку сообщений о «двойном голосовании» по поправкам

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Полиция организовала проверку сообщения о попытке дважды проголосовать по поправкам к Конституции. Об этом заявили в пресс-службе МВД России по Москве.
Полиция начала проверку сообщений о «двойном голосовании» по поправкам
  • РИА Новости

Как отмечается, столичная полиция проводит расследование после публикации видеосюжета «Как проголосовать дважды», автор которого рассказал, что в течение дня сначала проголосовал на избирательном участке, а затем повторно с помощью системы дистанционного электронного голосования.

«Зарегистрирован материал проверки, и возбуждено дело об административном правонарушении», — говорится в сообщении.

В полиции заявили, что, если информация о «двойном голосовании» гражданина подтвердится, его действия могут быть квалифицированы как административное правонарушение, предусмотренное ст. 5.22 КоАП России.

«Также будет дана правовая оценка действиям ответственных сотрудников избирательной комиссии, которые допустили выдачу бюллетеня лицу, заранее заявившему о своём намерении голосовать дистанционным способом», — добавили в МВД.

Кроме того, проводится «дополнительная проверка в отношении участников голосования». В полиции утверждают, что «синхронность их заявлений и широкое освещение в медиа позволяют предполагать о заранее спланированной акции по дискредитации голосования в Москве».

25 июня в России стартовало голосование по поправкам к Конституции.

Позднее появились сообщения о том, что журналист Павел Лобков смог проголосовать и на своём участке, и с помощью электронного голосования.

Глава ЦИК Элла Памфилова назвала провокацией попытки проголосовать дважды.

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