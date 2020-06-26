В Кремле заявили о большом количестве фейков в связи с голосованием

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с голосованием по поправкам к Конституции.
В Кремле заявили о большом количестве фейков в связи с голосованием
  • РИА Новости

В частности, журналисты спросили Пескова о появившихся сообщениях об организации избирательного участка во Владивостоке в багажнике автомобиля.

«Насчёт багажника автомобиля. Если это не фейк, всё-таки сейчас количество фейков просто зашкаливает, если это не фейк, нужно обратиться во Владивостоке в избирательную комиссию. Тем более что есть организации, которые заинтересованы в чистоте голосования. Нужно выяснить, является ли это запрещённым форматом организации голосования по закону», — сказал он.

Ранее российский лидер Владимир Путин на встрече в режиме видеоконференции с составом Общественной палаты заявил, что результаты голосования по поправкам к Конституции должны быть достоверными, недопустимы «принудиловка» и «накрутка явки».

По его словам, общая важнейшая задача заключается в том, чтобы результаты голосования «были абсолютно достоверными, легитимными».

Как сообщили в ЦИК, более 10 млн человек по всей России приняли участие в первый день голосования по поправкам к Конституции 25 июня, явка составила 9,2%.

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