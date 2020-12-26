Не считая государств ЕАЭС: правительство РФ запретило госзакупки медицинских масок из других стран до конца 2021 года

Госзакупки медицинских масок из других стран, кроме государств Евразийского экономического союза (ЕАЭС), запрещены до 31 декабря 2021 года. Об этом говорится в постановлении правительства РФ. Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что российские предприятия покрывают текущий спрос на средства индивидуальной защиты, но в случае необходимости объём производства можно нарастить.

Правительство России запретило до 31 декабря 2021 года госзакупки медицинских масок из других стран, кроме государств Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Соответствующее постановление кабмина опубликовано на официальном портале правовой информации.

«Установить, что запреты, установленные п. 1 и 2 настоящего постановления (запрет на допуск импортных товаров к госзакупкам и к закупкам для нужд обороны и безопасности соответственно. — RT), в отношении медицинских масок, указанных в п. 123 и 126 перечня, действуют до 31 декабря 2021 года», — говорится в тексте постановления.

Отмечается, что документ вносит изменения в перечень продукции, указанной в принятом в апреле 2020 года постановлении, — в частности, в список включены «изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие, не включённые в другие группировки (только в отношении медицинских масок)» (п. 123) и «средства защиты головы и лица (только в отношении медицинских масок)» (п. 126).

Отметим, что ранее с соответствующим предложением выступил Минпромторг. В ноябре ведомство подготовило постановление правительства, в котором шла речь о запрете государственных закупок медицинских масок из других стран, кроме ЕАЭС.

Подразумевалось, что соответствующие дополнение будут внесены в подготовленный в апреле перечень допуска импортных товаров, разрешённых к госзакупкам.

Кроме того, в ноябре глава Минпромторга Денис Мантуров прокомментировал ситуацию с производством масок в России, отметив, что «текущий повышенный спрос предприятия покрывают, работая в штатном режиме, и могут быстро при необходимости нарастить объёмы».

Он привёл данные, согласно которым рассчитано на максимальное суточное производство более 20 млн масок, 500 тыс. респираторов, 220 тыс. защитных костюмов и 380 тыс. литров антисептиков.

Впоследствии Владимир Путин положительно оценил мобилизацию ресурсов в борьбе с коронавирусом в России. В связи с этим глава государства упомянул и средства индивидуальной защиты.

По словам президента, в России «по некоторым направлениям увеличение производства произошло не в проценты — в разы, а то и в десятки раз».

«Это касается, например, защитных костюмов. Я уже не говорю про маски, там тоже в десятки раз», — отметил Путин.

Ситуация с коронавирусом в России

Согласно последним данным, в России насчитывается 3 021 964 случая коронавируса в 85 регионах. За сутки выявлено 29 258 новых случаев заболевания.

С начала пандемии в РФ выздоровели 2 426 439 человек. От осложнений, развившихся на фоне коронавирусной инфекции и сопутствующих заболеваний, скончались 54 226 человек.

По данным Роспотребнадзора, к 26 декабря в РФ выполнено свыше 88,6 млн лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию нового типа. Под медицинским наблюдением остаются 654 275 человек.

Тем временем Минздрав России одобрил препарат «Спутник V» для вакцинации людей старше 60 лет, рассказал глава ведомства Михаил Мурашко. С учётом этого решения вакцину можно применять людям от 18 лет.

Разработчики препарата отметили, что «Спутник V» показал эффективность свыше 90% для возрастной группы старше 60 лет.

BREAKING: Russia’s Ministry of Health approved Sputnik V for 60+ population following clinical trials that showed complete safety and efficacy over 90% in this age group. #SputnikV also fully protected from any severe cases in this and other age groups.https://t.co/2XUaHpbgs3 — Sputnik V (@sputnikvaccine) December 26, 2020

«Спутник V» также даёт полную защиту от тяжёлых случаев заболевания для этой и других возрастных групп», — гласит сообщение в Twitter.

COVID-19 в мире

По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире зафиксировано 78,3 млн случаев коронавируса. От последствий заболевания скончались 1,7 млн человек. В свою очередь, Университет Джонса Хопкинса сообщил, что количество подтверждённых случаев инфицирования превысило отметку в 80 млн.

Новый штамм коронавируса, зафиксированный ранее в Великобритании, отмечен уже более чем в десяти странах.

Напомним, что ранее власти Великобритании сообщили об обнаружении двух новых штаммов коронавируса. При этом отмечалось, что оба новых варианта SARS-CoV-2 более заразны и потому распространяются быстрее «оригинала».

На фоне сложившейся ситуации правительство Японии приняло решение ввести временный запрет на въезд в страну людей из всех государств мира. Соответствующее решение будет действовать с 28 декабря до конца января следующего года.

Тем временем Венгрия стала первой страной в ЕС, которая приступила к вакцинации населения от COVID-19. Первыми эту процедуру пройдут медики.