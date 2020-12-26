В Словакии рассказали подробности о начале вакцинации от COVID-19

Директор Института по контролю лекарственных средств Словакии Зузана Батёва рассказала подробности о начале вакцинации от коронавируса COVID-19.

«Первые 9750 доз вакцины от коронавируса поступили в субботу (26 декабря. — RT) в республику, они находятся в больнице города Нитра. Первая, во многом символическая прививка будет сделана сегодня вечером известному инфекционисту профессору Владимиру Крчмеры», — цитирует её РИА Новости.

Ранее глава Минздрава ФРГ Йенс Шпан заявил, что 27 декабря, когда в стране начнётся вакцинация от коронавируса, станет «великим днём» для Германии и важным этапом в борьбе с пандемией.