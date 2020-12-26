В ФРГ назвали старт вакцинации «великим днём» в борьбе с пандемией
- Reuters
«Я хотел бы, чтобы мы рассматривали этот завтрашний день с той точки зрения, что это великий день для Германии, важный день для борьбы с этой пандемией века», — сказал он в ходе пресс-конференции в Берлине.
По его словам, вакцинация может стать «путём выхода из этой пандемии».
В германском Минздраве рассчитывают на добровольной и бесплатной основе вакцинировать как можно большее число населения, «чтобы у вируса не было шансов ни в Германии, ни в Европе».
Ранее в Германии сообщили, что планируют начать вакцинацию от COVID-19 в воскресенье, 27 декабря.