В ФРГ назвали старт вакцинации «великим днём» в борьбе с пандемией

Глава Минздрава ФРГ Йенс Шпан заявил, что 27 декабря, когда в стране начнётся вакцинация от коронавируса, станет «великим днём» для Германии и важным этапом в борьбе с пандемией.

«Я хотел бы, чтобы мы рассматривали этот завтрашний день с той точки зрения, что это великий день для Германии, важный день для борьбы с этой пандемией века», — сказал он в ходе пресс-конференции в Берлине.

По его словам, вакцинация может стать «путём выхода из этой пандемии».

В германском Минздраве рассчитывают на добровольной и бесплатной основе вакцинировать как можно большее число населения, «чтобы у вируса не было шансов ни в Германии, ни в Европе».

Ранее в Германии сообщили, что планируют начать вакцинацию от COVID-19 в воскресенье, 27 декабря.