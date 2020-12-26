Президент Чехии призвал граждан вакцинироваться от COVID-19

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Президент Чехии Милош Земан призвал жителей страны пройти вакцинацию против коронавируса.
Президент Чехии призвал граждан вакцинироваться от COVID-19
  • Reuters

Соответствующее заявление он сделал в рождественском обращении к согражданам, которое транслировало чешское телевидение.

«Призываю всех граждан сделать прививки», — цитирует его ТАСС.

Вместе с этим Земан выразил благодарность правительству за эффективные действия, направленные на пресечение распространения коронавируса в Чехии.

Ранее сообщалось, что парламент Чехии продлил до 22 января действие режима чрезвычайной ситуации в стране в связи с коронавирусной инфекцией COVID-19.

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