Президент Чехии призвал граждан вакцинироваться от COVID-19

Президент Чехии Милош Земан призвал жителей страны пройти вакцинацию против коронавируса.

Соответствующее заявление он сделал в рождественском обращении к согражданам, которое транслировало чешское телевидение.

«Призываю всех граждан сделать прививки», — цитирует его ТАСС.

Вместе с этим Земан выразил благодарность правительству за эффективные действия, направленные на пресечение распространения коронавируса в Чехии.

Ранее сообщалось, что парламент Чехии продлил до 22 января действие режима чрезвычайной ситуации в стране в связи с коронавирусной инфекцией COVID-19.