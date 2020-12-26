Президент Чехии призвал граждан вакцинироваться от COVID-19
- Reuters
Соответствующее заявление он сделал в рождественском обращении к согражданам, которое транслировало чешское телевидение.
«Призываю всех граждан сделать прививки», — цитирует его ТАСС.
Вместе с этим Земан выразил благодарность правительству за эффективные действия, направленные на пресечение распространения коронавируса в Чехии.
Ранее сообщалось, что парламент Чехии продлил до 22 января действие режима чрезвычайной ситуации в стране в связи с коронавирусной инфекцией COVID-19.