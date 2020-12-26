Кабмин запретил госзакупки импортных медицинских масок до конца 2021 года

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Правительство России запретило до 31 декабря 2021 года госзакупки медицинских масок из других стран, кроме Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Соответствующее постановление кабмина опубликовано на официальном портале правовой информации.
Кабмин запретил госзакупки импортных медицинских масок до конца 2021 года
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«Установить, что запреты, установленные пунктами 1 и 2 настоящего постановления (запрет на допуск импортных товаров к соответственно госзакупкам и к закупкам для нужд обороны и безопасности. — RT), в отношении медицинских масок, указанных в пунктах 123 и 126 перечня, действуют до 31 декабря 2021 года», — говорится в тексте постановления.

Отмечается, что документ вносит изменения в перечень продукции, указанной в принятом в апреле 2020 года постановлении, — в частности, в список включены «изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие, не включенные в другие группировки (только в отношении медицинских масок)» (пункт 123) и «средства защиты головы и лица (только в отношении медицинских масок)» (пункт 126).

В ноябре Минпромторг России предложил запретить до 31 декабря 2021 года государственные закупки медицинских масок из других стран, кроме ЕАЭС.

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