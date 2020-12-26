Кабмин запретил госзакупки импортных медицинских масок до конца 2021 года
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«Установить, что запреты, установленные пунктами 1 и 2 настоящего постановления (запрет на допуск импортных товаров к соответственно госзакупкам и к закупкам для нужд обороны и безопасности. — RT), в отношении медицинских масок, указанных в пунктах 123 и 126 перечня, действуют до 31 декабря 2021 года», — говорится в тексте постановления.
Отмечается, что документ вносит изменения в перечень продукции, указанной в принятом в апреле 2020 года постановлении, — в частности, в список включены «изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие, не включенные в другие группировки (только в отношении медицинских масок)» (пункт 123) и «средства защиты головы и лица (только в отношении медицинских масок)» (пункт 126).
В ноябре Минпромторг России предложил запретить до 31 декабря 2021 года государственные закупки медицинских масок из других стран, кроме ЕАЭС.