Минпромторг предложил ограничить закупки импортных масок

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Минпромторг России предлагает запретить до 31 декабря 2021 года государственные закупки медицинских масок из других стран, кроме ЕАЭС. Такое предложение содержится в постановлении правительства, пишет РИА Новости.
Минпромторг предложил ограничить закупки импортных масок
  • РИА Новости

Как напоминает агентство, в конце апреля кабмин постановил ввести запрет на допуск импортных промышленных товаров к госзакупкам (ограничения не распространяются на продукцию из стран ЕАЭС).

Минпромторг подготовил изменения в соответствующий перечень, предлагая включить в него медицинские изделия, в том числе «хирургические, прочие, не включённые в другие группировки (только в отношении медицинских масок)», а также «средства защиты головы и лица».

«Установить, что запреты… действуют до 31 декабря 2021 года», — приводится текст проекта.

Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров на заседании совета при правительстве по борьбе с коронавирусом рассказал о производстве средств индивидуальной защиты в России.

По его словам, наблюдаемый повышенный спрос предприятия покрывают, «работая в штатном режиме».

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