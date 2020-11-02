Минпромторг предложил ограничить закупки импортных масок
- РИА Новости
Как напоминает агентство, в конце апреля кабмин постановил ввести запрет на допуск импортных промышленных товаров к госзакупкам (ограничения не распространяются на продукцию из стран ЕАЭС).
Минпромторг подготовил изменения в соответствующий перечень, предлагая включить в него медицинские изделия, в том числе «хирургические, прочие, не включённые в другие группировки (только в отношении медицинских масок)», а также «средства защиты головы и лица».
«Установить, что запреты… действуют до 31 декабря 2021 года», — приводится текст проекта.
Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров на заседании совета при правительстве по борьбе с коронавирусом рассказал о производстве средств индивидуальной защиты в России.
По его словам, наблюдаемый повышенный спрос предприятия покрывают, «работая в штатном режиме».