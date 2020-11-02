Мантуров рассказал о производстве средств индивидуальной защиты

Короткая ссылка
Глава Минпромторга Денис Мантуров на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом рассказал о производстве средств индивидуальной защиты в России.
Мантуров рассказал о производстве средств индивидуальной защиты
  • © РИА Новости / Пресс-служба Минпромторга

Он отметил, что «текущий повышенный спрос предприятия покрывают, работая в штатном режиме, и могут быстро при необходимости нарастить объёмы».

«В частности, созданные мощности рассчитаны на максимальное суточное производство более 20 млн масок, 500 тыс. респираторов, 220 тыс. защитных костюмов и 380 тыс. литров антисептиков», — заявил министр.

По данным на 2 ноября, в России за сутки зарегистрировали 18 257 новых случаев инфицирования COVID-19.

Профессор вирусологии центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с НСН напомнил о рисках при бессимптомном течении COVID-19.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить