Мантуров рассказал о производстве средств индивидуальной защиты

Глава Минпромторга Денис Мантуров на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом рассказал о производстве средств индивидуальной защиты в России.

Он отметил, что «текущий повышенный спрос предприятия покрывают, работая в штатном режиме, и могут быстро при необходимости нарастить объёмы».

«В частности, созданные мощности рассчитаны на максимальное суточное производство более 20 млн масок, 500 тыс. респираторов, 220 тыс. защитных костюмов и 380 тыс. литров антисептиков», — заявил министр.

По данным на 2 ноября, в России за сутки зарегистрировали 18 257 новых случаев инфицирования COVID-19.

Профессор вирусологии центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с НСН напомнил о рисках при бессимптомном течении COVID-19.