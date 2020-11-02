В России за сутки выявили 18 257 случаев коронавируса

В России за сутки выявили 18 257 новых случаев коронавирусной инфекции, за всё время в стране зарегистрировано 1 655 038 пациентов с COVID-19. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса.

Накануне в России в течение суток зафиксировали 18 665 новых случаев коронавирусной инфекции.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что наличие нескольких вакцин от коронавируса в России даст возможность «манёвра» в борьбе с пандемией.

26 октября в центре Чумакова заявили, что планируют в середине декабря подать документы в Минздрав для регистрации третьей российской вакцины от COVID-19.

Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций иммунолог Георгий Викулов прокомментировал в беседе с URA.RU неуязвимость ряда людей перед коронавирусом.