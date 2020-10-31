Попова рассказала о плюсах наличия нескольких вакцин от коронавируса

Наличие нескольких вакцин от коронавируса в России даст возможность «манёвра» в борьбе с пандемией, рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире «Россия 1».

«Очень хорошо, что в России несколько вакцин, это даёт нам возможность манёвра. У нас есть выбор, у врачей есть выбор, у тех, кто эту вакцину собирается применять на себе, есть выбор между тремя, на сегодняшний день, вакцинами», — сказала Попова, её слова приводит РИА Новости.

Она добавила, что люди с хроническими болезнями и аллергическими реакциями, а также с «определённым образом жизни» смогут выбрать для себя наиболее подходящий препарат.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что обе российские вакцины от коронавируса — «Спутник V» и «ЭпиВакКорона» — безопасны.

26 октября в центре Чумакова заявили, что планируют в середине декабря подать документы в Минздрав для регистрации третьей российской вакцины от COVID-19.