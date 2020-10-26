В центре Чумакова рассказали о сроках регистрации вакцины от COVID-19

Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М.П. Чумакова Российской академии наук планирует в середине декабря подать документы в Минздрав для регистрации третьей российской вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом заявил генеральный директор центра, член корреспондент РАН Айдар Ишмухаметов.

«Вторую фазу испытаний планируется завершить в начале декабря этого года. В середине декабря мы подадим документы в Минздрав России, и дальнейшая судьба вакцины будет зависеть от их решения», — заявил он в интервью порталу «Научная Россия».

Ишмухаметов уточнил, что при получении регистрационного удостоверения центр сможет приступить к производству вакцины в январе.

«Также мы планируем провести и третью фазу испытаний, где будут задействованы уже три тысячи добровольцев. То есть мы одновременно будем подавать запрос в Минздрав и на регистрацию, и на проведение третьей фазы испытаний», — сказал он.

Учёный также отметил, что у привитых добровольцев не выявлены «нежелательные явления после вакцинации».

Ранее в Петербурге начались клинические испытания третьей вакцины от COVID-19.