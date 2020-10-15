Мурашко рассказал об испытаниях третьей вакцины от коронавируса

Глава российского Минздрава Михаил Мурашко рассказал в эфире телеканала «Россия 1» об испытаниях третьей российской вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.

«Третья вакцина, сейчас по ней идут исследования, и мы ожидаем результатов где-то к середине декабря», — заявил министр.

Ранее президент России Владимир Путин объявил о регистрации второй российской вакцины от коронавирусной инфекции «ЭпиВакКорона», разработанной центром вирусологии и биотехнологии «Вектор».

6 октября Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М.П. Чумакова Российской академии наук сообщил о начале клинических испытаний собственной вакцины против коронавируса.

Профессор кафедры вирусологии института имени Белозерского МГУ Алексей Аграновский в беседе с URA.RU оценил иммунитет у вакцинированных от COVID-19.