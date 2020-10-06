Центр им. Чумакова начал клинические испытания вакцины от коронавируса
- © Владимир Песня / РИА Новости
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на гендиректора центра члена-корреспондента РАН Айдара Ишмухаметова.
«Мы 6 октября начали клинические испытания нашей вакцины в Новосибирске. Рассчитываем закончить первую и вторую фазы испытаний в ноябре и, если всё будет успешно, перейдём к третьей фазе», — сообщил он.
Он рассказал, что вакцина центра — «цельновирионная инактивированная», и отметил, что «подавляющее большинство вакцин в мире именно цельновирионные, это на сегодняшний день наиболее отработанный подход».
Ишмухаметов пояснил, что «такие вакцины обладают низкой белковой нагрузкой, то есть вакцины даются в очень щадящей дозе для испытуемых, и количество потенциальных осложнений поэтому минимально».
«Наш институт по технологии создания цельновирионных вакцин работает уже более 50 лет», — добавил он.
Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что масштабный ввод вакцины от коронавируса «Спутник V» в гражданский оборот могут начать в октябре.