Путин объявил о регистрации второй российской вакцины от коронавируса

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин объявил о регистрации второй российской вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19. Вакцина разработана центром вирусологии и биотехнологии «Вектор».
Путин объявил о регистрации второй российской вакцины от коронавируса
  • РИА Новости

Об этом он сказал в ходе совещания с членами правительства. Трансляцию ведёт телеканал «Россия 24».

«Начать я бы хотел с приятной информации о том, что новосибирский центр «Вектор» зарегистрировал сегодня вторую российскую вакцину против коронавируса», — заявил президент.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что у неё появились антитела к коронавирусу COVID-19 после введения вакцины, разработанной центром вирусологии и биотехнологии «Вектор».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить