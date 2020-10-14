Путин объявил о регистрации второй российской вакцины от коронавируса

Президент России Владимир Путин объявил о регистрации второй российской вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19. Вакцина разработана центром вирусологии и биотехнологии «Вектор».

Об этом он сказал в ходе совещания с членами правительства. Трансляцию ведёт телеканал «Россия 24».

«Начать я бы хотел с приятной информации о том, что новосибирский центр «Вектор» зарегистрировал сегодня вторую российскую вакцину против коронавируса», — заявил президент.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что у неё появились антитела к коронавирусу COVID-19 после введения вакцины, разработанной центром вирусологии и биотехнологии «Вектор».