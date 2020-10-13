Роспотребнадзор рассказал о противопоказаниях для вакцины «Вектора»
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«Противопоказаниями для применения вакцины являются: гиперчувствительность к компонентам препарата, тяжёлые формы аллергических заболеваний, реакция или поствакцинальное осложнение на предыдущее введение вакцины, острые инфекционные и неинфекционные заболевания, хронические заболевания в стадии обострения — прививки проводят не ранее чем через месяц после выздоровления или ремиссии», — указали в ведомстве.
В Роспотребнадзоре добавили, что при нетяжёлых ОРВИ, острых инфекционных заболеваниях ЖКТ вакцинацию проводят после нормализации температуры.
Отмечается, что к другим противопоказаниям также относятся первичный иммунодефицит, злокачественные заболевания крови и новообразования, беременность и период грудного вскармливания.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что у неё появились антитела к коронавирусной инфекции COVID-19 после введения вакцины, разработанной центром вирусологии и биотехнологии «Вектор».
6 октября kp.ru передавал, что Попова и вице-премьер России Татьяна Голикова сделали прививку от коронавирусной инфекции.