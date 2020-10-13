Попова высказалась о «диссидентстве» в отношении вакцины от COVID-19

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о необходимости не допустить «диссидентства» в отношении вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.

«Эта информационная кампания для нас сейчас крайне важна... не допустить COVID-диссидентства... не допустить диссидентства в отношении вакцины, потому что вакцина — это то, что, безусловно, даст нам гораздо большую уверенность в эпидситуации, в её прогнозировании и в блокировании её дальнейшего развития», — цитирует Попову РИА Новости.

Также она заявила, что важно донести до людей необходимость заботы о себе и чувства ответственности.

Ранее Попова заявила, что у неё появились антитела к коронавирусной инфекции COVID-19 после введения вакцины, разработанной центром вирусологии и биотехнологии «Вектор».

6 октября kp.ru передавал, что Попова и вице-премьер России Татьяна Голикова сделали прививку от коронавирусной инфекции.