Попова заявила о появлении у неё антител к коронавирусу после прививки

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что у неё появились антитела к коронавирусной инфекции COVID-19 после введения вакцины, разработанной центром вирусологии и биотехнологии «Вектор».
Попова заявила о появлении у неё антител к коронавирусу после прививки
  • РИА Новости

«Мне точно ввели вакцину, потому что сегодня я, человек не болевший вирусом, — и это показывают анализы, — встречалась с живым вирусом, но титры меня очень обнадёживают», — цитирует её в эфире Первого канала ТАСС.

Попова также сообщила о прекрасном самочувствии и отсутствии побочных эффектов.

«Никаких абсолютно реакций на введение вакцины не было: ни подъёма температуры, ни какого-то недомогания, ни даже какой-то слабости», — подчеркнула глава Роспотребнадзора.

Ранее kp.ru передавал, что Попова и вице-премьер России Татьяна Голикова сделали прививку от коронавирусной инфекции.

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