Попова заявила о появлении у неё антител к коронавирусу после прививки
- РИА Новости
«Мне точно ввели вакцину, потому что сегодня я, человек не болевший вирусом, — и это показывают анализы, — встречалась с живым вирусом, но титры меня очень обнадёживают», — цитирует её в эфире Первого канала ТАСС.
Попова также сообщила о прекрасном самочувствии и отсутствии побочных эффектов.
«Никаких абсолютно реакций на введение вакцины не было: ни подъёма температуры, ни какого-то недомогания, ни даже какой-то слабости», — подчеркнула глава Роспотребнадзора.
Ранее kp.ru передавал, что Попова и вице-премьер России Татьяна Голикова сделали прививку от коронавирусной инфекции.