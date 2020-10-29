Путин заявил о безопасности двух российских вакцин от коронавируса

Президент России Владимир Путин заявил, что обе российские вакцины от коронавируса — «Спутник V» и «ЭпиВакКорона» — безопасны.

«Мы очень благодарны центру имени Гамалеи и «Вектору» из Новосибирска, действительно, это хорошие препараты. Главное заключается в том, чтобы они были безопасными и эффективными. И эти два требования обеспечены и в первом, и во втором случае», — заявил он.

Вместе с этим Путин добавил, что «на подходе» третья вакцина от коронавируса.

По словам главы России, теперь необходимо обеспечить нужные объёмы промышленного производства данных вакцин.

Ранее Российский фонд прямых инвестиций направил во Всемирную организацию здравоохранения заявки на ускоренную процедуру регистрации вакцины от COVID-19 «Спутник V».

Доктор биологических наук профессор МГУ имени М.В. Ломоносова Алексей Аграновский прокомментировал ФАН разработку вакцины российскими учёными.