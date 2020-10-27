РФПИ направил в ВОЗ заявку на ускоренную регистрацию «Спутник V»

Российский фонд прямых инвестиций направил во Всемирную организацию здравоохранения заявки на ускоренную процедуру регистрации российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

«Мы направили заявку на ускоренную регистрацию (Emergency Use Listing, EUL) и преквалификацию вакцины Всемирной организацией здравоохранения», — цитирует Интерфакс пресс-службу РФПИ.

Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович заявила, что в ВОЗ надеются, что в скором времени смогут рекомендовать к применению вакцины от коронавируса из России и других стран.

Директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге заявил, что организация выражает благодарность России за разработку вакцины против коронавируса «Спутник V».