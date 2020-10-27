РФПИ направил в ВОЗ заявку на ускоренную регистрацию «Спутник V»
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«Мы направили заявку на ускоренную регистрацию (Emergency Use Listing, EUL) и преквалификацию вакцины Всемирной организацией здравоохранения», — цитирует Интерфакс пресс-службу РФПИ.
Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович заявила, что в ВОЗ надеются, что в скором времени смогут рекомендовать к применению вакцины от коронавируса из России и других стран.
Директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге заявил, что организация выражает благодарность России за разработку вакцины против коронавируса «Спутник V».