РФПИ направил в ВОЗ заявку на ускоренную регистрацию «Спутник V»

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Российский фонд прямых инвестиций направил во Всемирную организацию здравоохранения заявки на ускоренную процедуру регистрации российской вакцины от коронавируса «Спутник V».
РФПИ направил в ВОЗ заявку на ускоренную регистрацию «Спутник V»
  • © РИА Новости / Константин Михальчевский

«Мы направили заявку на ускоренную регистрацию (Emergency Use Listing, EUL) и преквалификацию вакцины Всемирной организацией здравоохранения», — цитирует Интерфакс пресс-службу РФПИ.

Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович заявила, что в ВОЗ надеются, что в скором времени смогут рекомендовать к применению вакцины от коронавируса из России и других стран.

Директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге заявил, что организация выражает благодарность России за разработку вакцины против коронавируса «Спутник V».

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