В ВОЗ высказались о ситуации с вакцинами против коронавируса

Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович заявила, что в ВОЗ надеются, что в скором времени смогут рекомендовать к применению вакцины от коронавируса из России и других стран.

«ВОЗ очень высоко оценивает усилия по созданию вакцин, и мы ожидаем, что в близком времени вакцины из Российской Федерации и других стран пройдут исследования ВОЗ и на их основании будут рекомендации, что наконец-то будет возможно, доступно людям вакцинироваться в ближайшее время», — цитирует её ТАСС.

Ранее директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге заявила, что организация выражает благодарность России за разработку вакцины против коронавируса «Спутник V».

26 октября директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург назвал число привитых вакциной «Спутник V» добровольцев.