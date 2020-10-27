В ВОЗ высказались о ситуации с вакцинами против коронавируса

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Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович заявила, что в ВОЗ надеются, что в скором времени смогут рекомендовать к применению вакцины от коронавируса из России и других стран.
В ВОЗ высказались о ситуации с вакцинами против коронавируса
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«ВОЗ очень высоко оценивает усилия по созданию вакцин, и мы ожидаем, что в близком времени вакцины из Российской Федерации и других стран пройдут исследования ВОЗ и на их основании будут рекомендации, что наконец-то будет возможно, доступно людям вакцинироваться в ближайшее время», — цитирует её ТАСС.

Ранее директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге заявила, что организация выражает благодарность России за разработку вакцины против коронавируса «Спутник V».

26 октября директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург назвал число привитых вакциной «Спутник V» добровольцев.

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