Гинцбург назвал число привитых вакциной «Спутник V» добровольцев
- РИА Новости
«На сегодняшний день вакцинированы первым компонентом порядка 19 тыс. человек, первым и вторым компонентом — порядка 6,5 тыс. человек», — заявил он в эфире телеканала «Россия 24».
Гинцбург отметил, что у привитых добровольцев могут наблюдаться незначительные побочные эффекты, которые «полностью соответствуют инструкции по применению».
Ранее ФАН со ссылкой на биотехнологические компании «Биокад» и «Биннофарм» сообщал, что промышленный выпуск вакцины «Спутник V» планируют начать до декабря.