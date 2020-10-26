Гинцбург назвал число привитых вакциной «Спутник V» добровольцев

Около 19 тыс. добровольцев привиты первым компонентом российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V». Об этом сообщил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.

«На сегодняшний день вакцинированы первым компонентом порядка 19 тыс. человек, первым и вторым компонентом — порядка 6,5 тыс. человек», — заявил он в эфире телеканала «Россия 24».

Гинцбург отметил, что у привитых добровольцев могут наблюдаться незначительные побочные эффекты, которые «полностью соответствуют инструкции по применению».

Ранее ФАН со ссылкой на биотехнологические компании «Биокад» и «Биннофарм» сообщал, что промышленный выпуск вакцины «Спутник V» планируют начать до декабря.