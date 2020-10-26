Гинцбург рассказал о состоянии привившихся вакциной «Спутник V»

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Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург в эфире канала «Россия 24» рассказал о состоянии людей, привившихся российской вакциной от коронавируса «Спутник V».
Гинцбург рассказал о состоянии привившихся вакциной «Спутник V»
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«Побочные эффекты наблюдаются примерно у 15% вакцинированных. То есть, как нетрудно понять, 85% вакцинированных переносят, соответственно, данную вакцину без всяких побочных эффектов и без всякого для себя неудобства», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, у некоторых привившихся наблюдается побочный эффект в виде повышения температуры до 38 градусов. Иногда также фиксируются головная боль, ломота в мышцах и покраснение в месте введения препарата.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко оценил ход пострегистрационных испытаний «Спутника V».

21 октября Гинцбург рассказал об очереди из компаний, которые желают производить и продавать российскую вакцину от коронавируса «Спутник V».

В сентябре директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН рассказал о противопоказаниях к вакцинации.

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